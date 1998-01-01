Подать документы на финскую турвизу теперь можно только по понедельникам, и лишь в четырех городах

Ограничения на выдачу финского «шенгена» вступят в силу уже первого сентября

Россияне с 1 сентября смогут подавать документы на туристические визы в Финляндию только в четырех городах РФ и только по понедельникам, следует из разъяснений МИДа Финляндии по новому порядку оформления виз, уоторые цитирует сегодня «Интерфакс».

"Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день.

В связи с этим, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам", — отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Кроме того, из него следует, что документы на туристические визы будут приниматься только в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

В финском МИДе подчеркивают, что россиянам следует подавать заявления на визу, соответствующую цели поездки.

"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день.

Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, власти Финляндии решили с 1 сентября ограничить выдачу шенгенских виз россиянам до одной десятой от нынешнего уровня.

Глава МИД страны Пекка Хаависто при этом заявил, что вводимые визовые ограничения «имеют символическое значение». По его словам, Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В этом случае цена визы поднимется с 35 до 80 евро.

При этом Финляндия не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам виз, как это сделала Эстония.

/TOURBUS.RU