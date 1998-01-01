Туроператоры начали предлагать туры на Занзибар и Сейшелы на рейсах Ethiopian Airlines

Как мы сообщали ранее, 23 августа авиакомпании Ethiopian Airlines возобновила рейсы в Россию. Рейсы из московского аэропорта Домодедово в столицу Эфиопии Аддис-Аббебу будут выполняться на современном самолете Boeing 787 Dreamliner трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Домодедово - в 22:00, время в пути составит 8 часов.

Стоимость билетов на Ethiopian Airlines по маршруту Москва - Аддис-Аббеба - Москва начинается от 48 тыс. рублей.

По информации АТОР, российские туроператоры поспешили воспользоваться услугами вернувшегося в Россию перевозчика и уже предлагают туристам пакетные туры на базе этой перевозки.

Так, туроператор «Интурист» предложит своим клиентам путешествия на Сейшелы и Занзибар с Ethiopian Airlines с удобными стыковками продолжительностью 3,5-4 часа в Аддис-Аббебе.

Представители туроператора отмечают, что российские туристы познакомились с Занзибаром в период предыдущего кризиса, когда из-за пандемии коронавируса была закрыта масса привычных направлений. Поэтому сейчас, когда чартерных рейсов на направлении больше нет, удобная регулярная перевозка на Ethiopian Airlines будет способствовать значительному роста спроса на туры на Занзибар, считаются в компании.

Сегодня «Интурист» получает специальный туроператорский тариф от перевозчика, но не исключает, что в скором будущем возьмет у перевозчика блоки мест.

Стоимость недельного тура на двоих на Занзибар с перелетом Ethiopian Airlines от «Интуриста» в сентябре в отель 4* начинается от 203 тыс. рублей.

Еще одно традиционное направление для сотрудничества российского туррынка с эфиопским перевозчиком – Сейшелы. В компании ANEX Tour рассказывают, что стоимость тура на Сейшелы на 14 ночей на «Эфиопских авиалиниях») составит от 235 тыс. руб. за двоих (3* завтраки).

Кроме того, авиакомпания предлагает не менее выгодные тарифы и на перелеты в страны Латинской Америки. В «Интуристе» не исключили, что благодаря этим условиям смогут предложить туристам пакетные туры в Бразилию. По наблюдениям туроператора, это направление также вызывает у наших соотечественников интерес и здесь есть перспективы.

В ICS Travel Group также утверждают, что у «Эфиопских авиалиний» очень привлекательные тарифы на этих направлениях. Кроме того, компания готовится отправить своих клиентов с Ethiopian Airlines и в другие части света.

«Мы запустили на «Эфиопских авиалиниях» направлениях Сейшелы и Банкок. Также у авиакомпании сейчас лучшие цены в Латинскую и Северную Америку. У нас, как у ТО, есть специальные тарифы, которые мы зашиваем в пакетные туры уже сейчас», – рассказали в пресс-службе туроператора.

Как омечает Ассоциация туроператоров, эфиопский перевозчик имеет богатую историю длиной в 75 лет и о современный флот. Средний возраст самолетов Ethiopian Airlines составляет около 5 лет.

Сейчас перевозчик эксплуатирует порядка 140 самолетов, среди которых самые современныe Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. Еще 36 самолетов готовятся пополнить парк перевозчика. Из хаба в Аддис-Абебе выполняются полеты по 117 международным и 23 внутренним направлениям.

В международном рейтинге Skytrax компания получила 4*. Столько же - у Etihad, KLM и Finnair.

/TOURBUS.RU