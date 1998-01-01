Северная столица демонстрирует активный рост сферы туризма

Предварительные итоги сезона были подведены в ходе круглого стола на тему «Гостеприимный Петербург: разгар туристского сезона»

26 августа в рамках круглого стола на тему «Гостеприимный Петербург: разгар туристского сезона», организованного газетой «Деловой Петербург», были представлены промежуточные итоги работы отрасли в этом туристском сезоне. В дискуссии приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, руководитель Информационно-туристического центра»Роман Устинов, руководители компаний – туроператоров и отелей города, - сообщили нам в Комитете по развитию туризма. Эксперты поделились видением стратегий развития отрасли и привлечения устойчивых туристских потоков в Петербург.

«Наша отрасль столкнулась с такими обстоятельствами, которых не было в истории туризма никогда. Однако эти внешние вызовы продемонстрировали очень важный момент – самый высокий профессионализм петербургской туристской индустрии, которая умеет очень собранно и быстро адаптироваться под текущую ситуацию. Туризм проявил себя как одна из самых динамичных отраслей.

Участники сферы гостеприимства смогли трансформировать вызовы в возможности, которые уже активно реализуются в виде новых туристских предложений города. Программы, сочетающие петербургскую классику и его новую туристскую географию, оказались очень востребованными нашими гостями. На основе высокого интереса растет важный показатель - возвратность туристов в Петербург», - отметил Сергей Корнеев.

Участникам круглого стола были представлены аналитические данные «Турбарометра Санкт Петербурга» - пилотного проекта городского Комитета по развитию туризма, Аналитического центра при Правительстве РФ и Росстата, - в соответствии с которыми с января по август нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года турпоток в город вырос более чем на 30%. Количество туристских прибытий за восемь месяцев в Санкт Петербург составило 5,54 млн. Абсолютное большинство гостей - жители регионов России: 5,38 млн прибытий.

Иностранцев - 160 тысяч, что не превышает 3% в общем объеме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года.

Средняя длительность пребывания туристов увеличилась с 3-4 дней до 3-6 дней. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остается в городе на 7-8 дней.

Средний чек российских туристов составил 36,5 тысяч рублей – это на 13,7% выше показателя прошлого года. Расходы гостей из дальнего зарубежья в Петербурге возросли на 16,3%.

Вклад отрасли туризма в экономику Петербурга за первые восемь месяцев, по предварительным оценкам, насчитывает около 215 млрд рублей. В 2021 году этот показатель был почти в два раза ниже и равнялся 124 млрд рублей.

Около 60% (3,28 млн) гостей города выбрали для проживания коллективные средства размещения. Чуть более 40% останавливались у родственников и друзей или в апартаментах.

По итогам первой половины августа средняя загрузка отелей Петербурга категории «3 звезды» составила 88,6 %, «4 звезды» - 79,9 %. Показатели средней загрузки пятизвездочных гостиниц Северной столицы оцениваются на уровне 66,8 %. В 2021 году в этот же период средняя загрузка в целом коллективных средств размещения не поднималась выше 52%. Рост загрузки коллективных средств размещения в текущем месяце в сравнении с августом прошлого года составил около 23%.

В дни проведения событийных мероприятий загрузка городских коллективных средств размещения составляла 77–85 %.

Высокие показатели загрузки на пике текущего сезона дают все основание полагать, что по итогам 2022 года туристский поток в Санкт Петербург может достигнуть семи млн за счет внутреннего, прежде всего – индивидуального, семейного туризма.

Более того, Петербург оказался среди лидеров внутренних туристских направлений не только по динамике спроса, но и по соотношению цены и качества. Международное качество туристских услуг неоднократно подтверждено высокими рейтингами и наградами Петербурга в области гостеприимства. И в этом сезоне 92% гостей оценили уровень гостеприимства в Северной столице как «высокий или очень высокий», что на 7% выше показателя за предыдущий год.

При этом, по данным российских систем бронирования, цены на отели в Санкт Петербурге оказались в 1,5 – 2 раза ниже, чем в туристских центрах Европы.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга