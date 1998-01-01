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МИД хочет изменить порядок выдачи российских виз

Проект поправок в закон о въезде и выезде опубликован для обсуждения

Министерство иностранных дел РФ предложило изменить выдачу российских туристических виз. Проект поправок в закон о въезде и выезде опубликован для публичного обсуждения, - сообщает сегодня РСТ.

Согласно изменениям в статьи 25 и 25.6 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», МИД предлагает выдавать обыкновенную туристическую визу на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или другом объекте размещения гражданам только тех государств, список которых будет определять правительство.

Согласно плану законопроектной деятельности правительства, документ может быть внесен в Госдуму в сентябре 2022 году.

Как напоминает РСТ, в мае 2021 года Россия создала перечень «недружественных стран». Изначально в него вошли только два государства – США и Чехия. Россия пошла на такой шаг после высылки своих дипломатов.

В начале марта на фоне ужесточения западных санкций перечень расширили. Правительство включило в него все 27 стран Евросоюза, а также Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории), Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корея, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию, Японию.

Как полоагают эксперты РСТ, опубликованные поправки в статьи 25 и 25.6 федерального закона – лишь часть готовящегося документа о регулировании въезда, который недавно анонсировал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, документ будет носить всеобъемлющий характер, так целый ряд вопросов в этой сфере носит системный характер, и для их решения нужен системный подход.

Речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о том, чтобы «курировать серьезные угрозы нынешнего времени».

При этом Дмитрий Медведев основной упор сделал на въездной контроль и правила пребывания в стране мигрантов. В сентябре, как ожидается, президент проведет заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции.

О подготовке законопроекта об условиях въезда и пребывания в РФ иностранцев сообщалось еще в феврале 2022 года.

Тогда речь шла о том, чтобы сократить количество видов виз для иностранцев и предусмотреть при этом четыре новые цели въезда: визы инвестора, специальные визы, обыкновенная медицинская и обыкновенная универсальная. Сегодня в России действуют 30 вариантов виз, - отметили также в РСТ.

/TOURBUS.RU