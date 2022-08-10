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29 августа
Financial Times: Главы МИД стран ЕС — за отмену упрощенного визового режима с Россией
Если подобное решение будет принято, получить «шенген» станет труднее и дороже
Министры иностранных дел стран ЕС поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, cообщила вчера газета Financial Times, которую цитирует РБК.
«Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощенного визового режима», — добавил источник, уточнив, что более серьезные шаги в этом направлении могут быть сделаны к концу года.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, сейчас затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц, но не касается простых граждан.
Напомним, что ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет. К примеру, Германия, Греция, Венгрия и Кипр выразили несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.
Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять", а глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считают, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам для въезда в ЕС.
Ожидается, что в завтра и в среду главы МИД стран ЕС обсудят визовый вопрос на встрече в Праге.
Как напоминает РБК, соглашение между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза было ратифицировано Россией в марте 2007 года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Документ не регулирует такие вопросы, как отказ в выдаче визы, признание проездных документов, подтверждение достаточных средств к существованию, отказ во въезде в страну или высылка из нее.
Соглашение перестает действовать по истечении 90 дней после получения соответствующего письменного уведомления от инициатора приостановки.
/TOURBUS.RU
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