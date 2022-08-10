Financial Times: Главы МИД стран ЕС — за отмену упрощенного визового режима с Россией

Министры иностранных дел стран ЕС поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, cообщила вчера газета Financial Times, которую цитирует РБК.



Три чиновника ЕС, участвующих в переговорах по этой теме, сказали газете, что политическую поддержку такому решению выразят в ходе двухдневной встречи, которая начнется в Праге во вторник. Если решение о приостановке действующего соглашения в итоге будет принято, россиянам, подающим заявления на визу стран — членов ЕС, придется собирать больше документов, их рассмотрение будет занимать больше времени, а стоимость подачи заявления вырастет.



Один из собеседников газеты подчеркнул, что европейские страны находятся «в исключительной ситуации», которая «требует исключительных шагов».

«Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощенного визового режима», — добавил источник, уточнив, что более серьезные шаги в этом направлении могут быть сделаны к концу года.



Однако пока в ЕС нет единого мнения о том, какие дополнительные меры, которые привели бы к сокращению или приостановке выдачи виз гражданам России, может принять Брюссель, как и о том, что предпринять в отношении Белоруссии, пишет FT.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, сейчас затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц, но не касается простых граждан.

Напомним, что ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет. К примеру, Германия, Греция, Венгрия и Кипр выразили несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять", а глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считают, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам для въезда в ЕС.

Ожидается, что в завтра и в среду главы МИД стран ЕС обсудят визовый вопрос на встрече в Праге.

Как напоминает РБК, соглашение между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза было ратифицировано Россией в марте 2007 года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Документ не регулирует такие вопросы, как отказ в выдаче визы, признание проездных документов, подтверждение достаточных средств к существованию, отказ во въезде в страну или высылка из нее.



Соглашение также устанавливает единый сбор за оформление виз — €35. Он возрастает до €70, если заявление на оформление визы подается менее чем за трое суток до предполагаемой даты выезда. На принятие решения об оформлении визы сторонам соглашения дается 10 календарных дней, однако если есть необходимость в дополнительном изучении заявки, то срок может быть продлен до 30 рабочих дней. В срочных случаях время оформления визы может быть сокращено до трех дней.



Каждая из сторон соглашения может приостановить его действие полностью или частично «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения». Другую сторону необходимо уведомить об этом не позднее чем за 48 часов.

Соглашение перестает действовать по истечении 90 дней после получения соответствующего письменного уведомления от инициатора приостановки.

/TOURBUS.RU