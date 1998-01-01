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Прямые перелеты из Москвы на остров Маргарита начнутся 1 октября/ РЖД запускает "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар/ Red Wing продолжит летать в Турцию из Самары в зимний период

Прямые перелеты из Москвы на остров Маргарита начнутся 1 октября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске прямых перелетов между Москвой и Порламаром (о-в Маргарита) с 1 октября.

"В целях укрепления российского и венесуэльского туризма 1 октября будет открыто прямое авиасообщение по маршруту Москва – Маргарита. Рейсы на остров в Карибском море будут выполняться пять раз в неделю. Предполагается, что за один перелет борт будет отправлять на отдых не менее 440 российских туристов", — сказал президент Венесуэлы, выступая на телеканале Venezolana de Televisiоn (VTV).

По словам г-на Мадуро, благодаря запуску прямых рейсов на Маргариту с 1 октября по 31 декабря остров примет более 100 тыс. российских туристов.

В настоящее время авиакомпания Conviasa выполняет еженедельные рейсы по маршруту Москва – Каракас.

РЖД запускает "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар

"Российские железные дороги" запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и Краснодар, сообщила сегодня пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня "Ласточка" Адлер-Краснодар начала курсировать от аэропорта Сочи. Теперь проезд будет ежедневно отправляться из аэропорта в 04:46 и прибывать в Краснодар в 10:06. В обратном направлении, из Краснодара, он будет уходить в 18:48 с прибытием в аэропорт в 00:34 следующих суток", — говорится в сообщении.

С 11 октября будет курсировать из аэропорта Сочи до Ростова-на-Дону "Ласточка", которая в настоящее время ходит от Имеретинского курорта Сочи. Отправляясь из аэропорта в 02:02, поезд будет прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52. В обратном направлении поезд будет уходить в 17:19 и прибывать в аэропорт в 01:53 следующих суток. Отмечается, что маршруты курсирования изменяются для удовлетворения повышенного спроса на поездки в рамках совместного проекта АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") и ПАО "Аэрофлот" по организации комбинированных перевозок "самолет + поезд". "Аэрофлот" и ФПК с 1 августа открыли пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом.

Red Wing продолжит летать в Турцию из Самары в зимний период

Авиакомпания Red Wings продлевает выполнение всех своих международных рейсов из Самары на осенне-зимний сезон — с 30 октября 2022 года до 26 марта 2023 года, сообщила пресс-служба перевозчика. "В предстоящем низком сезоне авиакомпания сохранит все свои международные направления из Самары, однако сократит частоту рейсов на некоторые из них", — говорится в сообщении.

В Анталию количество рейсов сократится, по сравнению с летним сезоном, с двух до одного в неделю — по вторникам, в Ереван — с четырех до трех в неделю (по вторникам, четвергам и субботам). Рейсы в Алма-Ату будут осуществляться по субботам, в Стамбул — по средам и воскресеньям.

Полеты будут выполняться на 100-местных Superjet 100. Уточняется, что Red Wings в предстоящий осенне-зимний период продолжит летать из Самары в Екатеринбург, Нижний Новгород и Тюмень.

/TOURBUS.RU