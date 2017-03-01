Турбизнес Франции вернулся к показателям 2019 года

Туристическая отрасль Франции вернулась на докризисный уровень, несмотря на лесные пожары и инфляцию, сообщает телеканал BFMTV. Который сегодня цитирует «Интерфакс»."Результат почти такой же, как в 2019 году", — приводит канал слова генерального директора консалтингового бюро в области туризма Protourisme Дидье Арино.

Этот важный для экономики страны сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, по подсчетам специалистов, вышел на уровень чрезвычайно удачного для туризма 2019 года, несмотря на инфляцию и происходящие по всей стране масштабные пожары.

По данным г-на Арино, заполняемость отелей выросла на 2% по сравнению с периодом до пандемии, а оборот отрасли увеличился на 17%. Эксперт также указывает на рост показателей по кемпингам и найму квартир туристами.

"Лето было очень хорошим сезоном, — подтверждает национальный директор сети по размещению туристов Gites de France Соланж Эскюр. — Заполняемость арендовавшихся у нас помещений все время росла и достигла к августу 86% — на 6% больше, чем в 2019 году. Между 23 июля и 20 августа заполняемость достигла даже 100%".

"В 2022 году наши дела складываются хорошо, лучше, чем в 2019, который был рекордным", — заявил председатель национальной федерации отелей на природе (FNHPA) Николя Дайо. По его словам, FNHPA ожидает результата в 130 млн арендованных ночей, что на миллион больше, чем в 2019 году.

Благодаря оживлению туризма и Национальное общество французских железных дорог констатирует этим летом блестящие экономические результаты, передает BFMTV.

Отметим, что это лето стало отличным для французского туризма несмотря не сильнейшие лесные пожары, вызванные засухой. При этом Франция и еще ряд регионов ЕС еще три месяца будут переживать небывалую засуху, сообщило ранее агентство Associated Press со ссылкой на доклад Евросоюза.

"Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в западном Средиземноморье вплоть до ноября 2022 года", — говорится в докладе.

На данный момент почти в половине стран ЕС действует предупреждение о засухе. Кроме того, ухудшение ситуации наблюдается в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурге и других. NeРанее сообщалось, что, по мнению Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, нынешняя засуха представляется, возможно, самой сильной за последние 500 лет. Окончательные данные в конце сезона могут подтвердить эту предварительную оценку.

Страны Европы, которые нынешним летом страдают от природных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: огнем опустошены 662,8 тыс. га.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств — Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).