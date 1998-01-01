Новости Anex Tour поставит зимние чартеры на Мальдивы Чартерная программа на крыльях Azur air продлится с конца октября до конца марта

В зимнем сезоне 2022-2023 из Москвы в дополнение к регулярной перевозке «Аэрофлота» появятся и чартеры на Мальдивы, - сообщает сегодня АТОР. Туроператор Anex Tour объявил о старте продаж пакетных туров на базе прямых рейсов Azur air из Москвы на Мальдивы. Перелеты из Внуково, согласно планам туроператоров, будут выполняться с 29 октября до 29 марта с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. В стоимость перелета в экономическом классе включены 10 кг багажа и 5 кг ручной клади. «Слоты вылетов будут удобными для туристов, поскольку рейс из Москвы ночной, а вылет обратно в Россию – в обеденное время. Таким образом, прилет в Мале будет до полудня», – сообщили в пресс-службе ANEX Tour. Туры с прямым перелетом возможны разной продолжительности, заезды доступны на 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 ночей. В пакет можно добавить некоторые дополнительные услуги при бронировании заявки. Стоимость недельного пакета начинается от 170 тыс. р. за двоих в отель категории «гест хаус»; тур с размещением в отеле уровня 5* стартует от 272 тыс. р. за двоих. В период новогодних праздников в рамках планируемой чартерной программы должны быть доступны вылеты 28 и 31 декабря, а также 4 января. «На сегодняшний день рассчитаны не все предложения, до конца недели количество туров будет увеличиваться. Новогодние даты на альтернативных рейсах уже активно бронируются, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на наиболее высокие даты», – добавили в Anex Tour. Пакетные туры на Мальдивы в рамках блочной программы на рейсах AZUR air берет и туроператор «Интурист». Как сообщили в пресс-службе туроператора, туры появятся в системе бронирования «Интуриста» в ближайшее время. Напомним, что сейчас на Мальдивы ежедневно летает «Аэрофлот». По информации РСТ, в январе нынешнего года на Мальдивах отдохнуло более 20 тыс. россиян, это наибольший показатель (18,4%) среди въездных направлений. Год назад на новогодние праздники острова посетили 17,6 тыс. туристов из России, что тоже было максимумом по сравнению с другими месяцами 2021 года и в два раза больше, чем за то же время в 2019 году. Однако по итогам января-июля нынешнего года российский поток опустился на третье место. На первое, по статистике министерства туризма Мальдив, вышла Индия с долей 14,8% от общего въездного объема, на второе – Великобритания (11,8%), а Россия (10,1%) заняла третье. При этом, Россия была лидером на направлении и в 2020, и в 2021 годах, хотя в 2019 году занимала лишь шестое место. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка