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26 августа
Anex Tour поставит зимние чартеры на Мальдивы
Чартерная программа на крыльях Azur air продлится с конца октября до конца марта
В зимнем сезоне 2022-2023 из Москвы в дополнение к регулярной перевозке «Аэрофлота» появятся и чартеры на Мальдивы, - сообщает сегодня АТОР. Туроператор Anex Tour объявил о старте продаж пакетных туров на базе прямых рейсов Azur air из Москвы на Мальдивы. Перелеты из Внуково, согласно планам туроператоров, будут выполняться с 29 октября до 29 марта с частотой два раза в неделю: по средам и субботам.
В стоимость перелета в экономическом классе включены 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.
«Слоты вылетов будут удобными для туристов, поскольку рейс из Москвы ночной, а вылет обратно в Россию – в обеденное время. Таким образом, прилет в Мале будет до полудня», – сообщили в пресс-службе ANEX Tour.
Туры с прямым перелетом возможны разной продолжительности, заезды доступны на 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 ночей. В пакет можно добавить некоторые дополнительные услуги при бронировании заявки. Стоимость недельного пакета начинается от 170 тыс. р. за двоих в отель категории «гест хаус»; тур с размещением в отеле уровня 5* стартует от 272 тыс. р. за двоих.
В период новогодних праздников в рамках планируемой чартерной программы должны быть доступны вылеты 28 и 31 декабря, а также 4 января.
«На сегодняшний день рассчитаны не все предложения, до конца недели количество туров будет увеличиваться. Новогодние даты на альтернативных рейсах уже активно бронируются, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на наиболее высокие даты», – добавили в Anex Tour.
Пакетные туры на Мальдивы в рамках блочной программы на рейсах AZUR air берет и туроператор «Интурист». Как сообщили в пресс-службе туроператора, туры появятся в системе бронирования «Интуриста» в ближайшее время.
Напомним, что сейчас на Мальдивы ежедневно летает «Аэрофлот».
По информации РСТ, в январе нынешнего года на Мальдивах отдохнуло более 20 тыс. россиян, это наибольший показатель (18,4%) среди въездных направлений. Год назад на новогодние праздники острова посетили 17,6 тыс. туристов из России, что тоже было максимумом по сравнению с другими месяцами 2021 года и в два раза больше, чем за то же время в 2019 году.
Однако по итогам января-июля нынешнего года российский поток опустился на третье место. На первое, по статистике министерства туризма Мальдив, вышла Индия с долей 14,8% от общего въездного объема, на второе – Великобритания (11,8%), а Россия (10,1%) заняла третье.
При этом, Россия была лидером на направлении и в 2020, и в 2021 годах, хотя в 2019 году занимала лишь шестое место.
/TOURBUS.RU
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