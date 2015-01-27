Новости Royal Jordanian планирует в октябре начать полеты из Москвы в Амман Эксперты обсуждают востребованность запланированных рейсов между столицами России и Иордании

По информации «Интерфакса», авиакомпания Royal Jordanian с 30 октября начнет выполнять рейсы из Аммана в Москву, полеты запланированы три раза в неделю. Ожидается, что рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в московский аэропорт «Домодедово». Полеты запланированы на Airbus A319. Согласно системе онлайн-бронирования, билетов в Амман на 30 октября уже нет, но можно приобрести билет на 1 ноября за 65,4 тыс. рублей с человека. Перелет «туда-обратно» в начале ноября обойдется в 86,4 тыс. рублей, в декабре можно найти авиабилеты за 60,3 тыс. рублей, - отмечает информагентство. По мнению генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, которого сегодня цитирует РСТ, новые рейсы будут востребованы, хотя спрос на них и ограничен тем обстоятельством, что добираться из иорданской столицы до туристических локаций страны довольно долго, особенно на курорты Красного моря. «Но с другой стороны, у авиакомпании прекрасная разлетка по Ближнему Востоку, да и по всему миру, – напомнил г-н Мурадян, – поэтому в условиях ограниченного авиасообщения Амман вполне может стать популярным как транзитное направление». Эксперт надеется, что Royal Jordanian сохранит свою полетную программу и даже расширит ее до привычных четырех-пяти рейсов в неделю: «Тем самым авиакомпания поможет разгрузить Арабские Эмираты и Катар, которые будут пользоваться спросом тоже как транзитные, но больше как point to point». Директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская рассказала, что в компании уже продумывают турпакеты на базе прямого перелета. «Они появятся на сайте в ближайшее время. Сейчас работаем под запрос в формате FIT», – уточнила она. Г-жа Филатовская отнесла Иорданию в разряд интересных направлений. «В первую очередь туристы отправляются туда на экскурсии. Страна привлекает также возможностями отдыха и оздоровления на Мертвом море, есть интерес и к отдыху в Акабе. Запрашивают в числе прочего сити-туры по Амману», – пояснила она. Для генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова прямые рейсы в Амман – тема долгожданная: «Мы ждали этих новостей еще весной. Сегодня сложилась такая ситуация, когда любые прямые рейсы из России продаются, как горячие пирожки». Эксперт считает, что страна зимой обязательно будет востребована. «Там есть история, культура. Есть возможность отдыхать хоть на Красном море, хоть на Мертвом. Много экскурсионки с богатой культурной составляющей. Очень востребована у россиян поездка на Крещение – народ окунается в реку Иордан. Большим успехом пользуются MICE-программы», – рассказал Дмитрий Арутюнов. Он сожалеет лишь о том, что нет пока комбинации с продлением рейсов до Акабы: «Хотя мы просили их об этом. Для экскурсионных туров это важно – весьма удобно прилетать в Амман, побывать в Петре и пустыне Вади Рам, а улетать потом из Акабы». При этом, отмечают в РСТ, руководитель направления компании «Ванд Тревел» Татьяна Маркова скептически отнеслась к заявлению Royal Jordanian: «Пока говорить не о чем. Перевозчик с 2020 года обещает начать полеты, но рейсов так и не было. Вот когда они реально полетят, тогда и поговорим». /TOURBUS.RU

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