Сферу туризма Санкт-Петербурга представят 30 августа в столице Азербайджана

Мероприятие завершит серию презентаций турпотенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ

30 августа Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга организует при поддержке Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга профессиональное роуд-шоу в Баку «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

Мероприятие завершит серию презентаций турпотенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ. В конце июля делегация Северной столицы успешно посетила Алмату и Нур-Султан в Казахстане.

Роуд-шоу станет первым профессиональным мероприятием Санкт-Петербурга подобного масштаба в столице Азербайджана за три года. Ожидается, что интерес к деловой программе будет очень высоким, ведь в последние годы туризм между Россией и Азербайджаном активно развивается. Посетители мероприятий смогут принять участие в многочисленных презентациях, провести деловые встречи с участниками в рамках воркшопа. Неформальная обстановка гала-ужина позволит узнать больше о городе на Неве и прикоснуться к русской культуре. Для гостей подготовлена музыкальная программа с песнями о Санкт-Петербурге и адажио из балета Чайковского. Участники роуд-шоу проведут викторину с розыгрышем призов, среди которых проживание в отелях города, экскурсии, билеты в музеи, памятные сувениры.

В программе мероприятий в каждом городе – представление туристских программ в Северной столице, интересных туристских мест на карте города, календаря главных культурных событий. Помимо классических достопримечательностей участники роуд-шоу презентуют быстро ставшие центрами притяжения туристов объекты «Новой географии Санкт-Петербурга». В их числе – реставрационный центр Эрмитажа «Старая деревня», Думская башня, Никольские ряды, остров Новая Голландия, музей Фаберже, галерея современного искусства Эрарта, Кронштадт, различные креативные пространства города - Люмьер-Холл, Севкабель Порт.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, "за первое полугодие город на Неве посетили 3,77 млн. российских и иностранных гостей. Уровень удовлетворения поездками в Петербург у российских и зарубежных гостей находится на очень серьезной отметке – 92%. Это высокая оценка со стороны гостей, как туристских предложений Санкт-Петербурга, так и качества услуг, оказываемых городской индустрией гостеприимства".

Сейчас туристы из Азербайджана по объемам туристических поездок в Россию находятся на 14-м месте. Но потенциал рынка Азербайджана далеко не исчерпан и в перспективе очень высок».

Санкт-Петербург привлекает гостей как город богатейшего культурно-исторического наследия. В городе активно развиваются другие виды туризма – образовательный, медицинский, событийный, инсентив, промышленный, включающий посещение знаменитых фабрик и заводов города.

Развитие событийных проектов создает новые поводы для путешествий по Санкт-Петербургу и городам Северо-Запада России. Уникальное наследие региона, связанное с именами Александра Невского, Петра Великого и других легендарных личностей, позволяет формировать программы, благодаря которым интерес к путешествиям в город обретает новые смыслы и значения. Одним из таких примеров служит разработанный к 350-летнему юбилею Петра Великого межрегиональный проект «Петровские города», основной маршрут которого начинается в Санкт-Петербурге и далее проходит на территории Ленинградской области».

Участники роуд-шоу из Санкт-Петербурга уверены, что представленные программы будут интересны профессионалам из Азербайджана.

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в Баку:

30 августа Баку, отель Hyatt Regency Baku

Участники роуд-шоу: ведущие туроператоры по приему в Санкт-Петербурге, Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, курорт и музеи Санкт-Петербурга.

В их числе:

• туроператоры «Арт-Тревел», «Невские Сезоны», «Фаворит», «Тари Тур», «Северная империя», ToRussia Travel, группа компаний «Астра Марин»

• Музей железных дорог России, музей «Петровская Акватория»

• курорт «Первая Линия. Health Care Resort».

Программа мероприятия роуд-шоу: http://www.tourbus.ru/spb-workshop/index.php

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства, туроператоров по выездному туризму, корпоративных заказчиков, представителей СМИ в Баку стать гостями роуд-шоу!