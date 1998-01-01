В ноябре «Победа» переведет часть рейсов в «Шереметьево»

В частности, из «Шереметьево» лоукостер будет летать в Минводы, Казань, Сочи, Калининград и Красноярск

Авиакомпания "Победа"с ноября 2022 года начнет обслуживать часть московских рейсов в аэропорту "Шереметьево", сообщила представитель компании журналистам, - сообщает «Интерфакс».

"Из "Шереметьево" "Победа" будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды", — рассказала представитель.

В ближайшем зимнем расписании эти рейсы будут обслуживаться в терминале В, уточнила она.

Из "Внуково", где компания базируется сейчас, полеты будут выполняться в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

Сейчас "Шереметьево" является базовым аэропортом для "Аэрофлота", "Внуково" — для "Победы". При этом до мая этого года часть рейсов "Победа" выполняла из "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению с "материнской" компанией.

"Осуществление программы полётов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот". А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен", — сказал гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук, которого процитировала представитель.

При этом почти половину полётной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве.

В рамках межрегиональной сети полётов будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владикавказ, Киров, Чебоксары, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Махачкалу, Сочи.

Из Сочи — в Казань, Пермь, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Киров, Саратов, Екатеринбург. Кроме того, "Победа" будет летать в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы", сообщила представитель "Победы".

/TOURBUS.RU