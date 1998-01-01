Новости Авиакомпания ANA вновь готова летать из Японии в Россию Популярные авиарейсы Токио - Владивосток могут возобновиться уже в ближайшее время

В Международном аэропорту Владивостока состоялась рабочая встреча руководства аэропорта с представителями японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways). Целью переговоров стала возможность возобновления авиасообщения между Японией и Россией, сообщает пресс-служба аэропорта. По мнению представителей японской авиакомпании ANA, аэропорт Владивосток соответствует всем современным требованиям к качеству обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Подводя итоги переговоров, руководство воздушной гавани выразило готовность оказать всестороннюю поддержку для оперативного совместного решения всех возникающих рабочих вопросов. "Мы делаем все необходимые приготовления к тому, чтобы иметь возможность возобновить регулярные рейсы во Владивосток как можно раньше", - заявил Цудзи Исао, генеральный представитель авиакомпании ANA в России. "Мы очень рады снова встретиться с представителями авиакомпании ANA. В настоящий момент со стороны жителей и представителей бизнеса Приморского края мы видим высокую заинтересованность в возобновлении международного авиасообщения. Мы очень надеемся, что первый рейс авиакомпании ANA будет возобновлен именно из столицы Дальнего Востока и это будет способствовать укреплению сотрудничества и туристического обмена между странами", - отметим Андрей Виниченко, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток. Добавим, что первый рейс из Токио во Владивосток авиакомпании ANA состоялся в середине марта 2020 года. Как мы сообщали вчера, власти Японии с сентября отменяют обязательное тестирование на коронавирус при въезде в страну для туристов, прошедших три вакцинации. Ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что правительство страны планирует разрешить въезжать страну ежесуточно 50 тыс. пассажирам, а не 20 тыс., как сейчас. Напомним также , что с 1 июня Япония возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, въезд стал возможен с 10 июня в составе тургрупп. При этом прямого авиасообщения между Россией и Японией сейчас нет. Добраться до Японии с пересадкой можно, например, на рейсах «Эмирейтс». Билеты из Москвы в Токио и обратно обойдутся от 117 тыс. р. на человека. Также рейсы есть у Turkish Airlines. Расценки выше – от 180 тыс. руб. за перелет из Москвы в Токио и обратно. При этом в компании «Фудзи трэвел», которую сегодня цитирует РСТ, отмечают хорошие продажи летних туров в Японию, объемы выросли в полтора раза к доковидным показателям. В этом сезоне в туры по стране поехало много семей с детьми. «Обычно родителей к решению подталкивают подростки, увлекающиеся японской культурой, анимэ, да и взрослым интересна, например, традиционная чайная церемония. Было несколько заявок на туры, посвященные современному искусству Японии, – говорит коммерческий директор Елена Коханова. – Из-за обязательного сопровождения по всему маршруту от поездки отказались только те, кто привык путешествовать самостоятельно. А кто изначально собирался в организованный тур с гидом, планов не поменяли». Необходимость делать ПЦР-тесты никак не препятствовала поездкам, но теперь будет проще туристам, которые по пути в Японию делают остановку в Эмиратах: не надо делать дополнительный тест после стоповера, - отметила эксперт. /TOURBUS.RU

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