Стартовал осенний этап программы туристического кешбэка

«Сегодня стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют вв программе се регионы страны.

Напомню, что тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, максимум – 20 тыс. рублей», — сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

Осенний этап туристического кешбэка пройдет с некоторыми изменениями в условиях программы, добавила она. Так, поездка должна включать минимум три ночевки. Ранее продолжительность тура или размещения в гостинице составляла не менее двух ночей.

Зарина Догузова также напомнила, что с этого этапа будет действовать повышенный кешбэк для регионов Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице или санатории, участвующих в программе. Возврат составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%.

В остальном условия программы остаются прежними. Возврат средств на карту «Мир» осуществляется в течение пяти дней.

Как отметила глава Ростуризма, у путешествий в межсезонье есть свои преимущества – выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены, а путешествие обойдется дешевле.

«Осень – это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон», — сказала Зарина Догузова.

Также она рекомендовала «не затягивать» с бронированием туров и объектов размещения с кешбэком.

Напомним, что программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. Сначала она стала антикризисной мерой поддержки туриндустрии в период пандемии коронавируса, но с 2022 года ведомство приняло решение осуществлять в ее рамках поддержку туризма в регионах в низкий сезон.

В этом году на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей, из них на осенний этап — 3 млрд рублей.

/TOURBUS.RU