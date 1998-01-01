Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
25 августа
Стартовал осенний этап программы туристического кешбэка

Программа, в которую внесен ряд изменений, продлится до 10 сентября


 

«Сегодня стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют вв программе се регионы страны.

 

Напомню, что тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, максимум – 20 тыс. рублей», — сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

 

Осенний этап туристического кешбэка пройдет с некоторыми изменениями в условиях программы, добавила она. Так, поездка должна включать минимум три ночевки. Ранее продолжительность тура или размещения в гостинице составляла не менее двух ночей.

 

Зарина Догузова также напомнила, что с этого этапа будет действовать повышенный кешбэк для регионов Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице или санатории, участвующих в программе. Возврат составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%.

В остальном условия программы остаются прежними. Возврат средств на карту «Мир» осуществляется в течение пяти дней.

 

Как отметила глава Ростуризма, у путешествий в межсезонье есть свои преимущества – выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены, а путешествие обойдется дешевле.

«Осень – это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон», — сказала Зарина Догузова.

Также она рекомендовала «не затягивать» с бронированием туров и объектов размещения с кешбэком.

 

Напомним, что программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. Сначала она стала антикризисной мерой поддержки туриндустрии в период пандемии коронавируса, но с 2022 года ведомство приняло решение осуществлять в ее рамках поддержку туризма в регионах в низкий сезон.

В этом году на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей, из них на осенний этап — 3 млрд рублей.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 