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Ростуризм выделил 638 млн руб. на поддержку событийного туризма в 36 регионах

Среди мероприятий, которые получат поддержку — впервые прошедший в этом месяце петербургский фестиваль "Столица водного туризма"

Ростуризм выбрал 36 регионов, которые получат субсидию в общем объеме 638 млн рублей на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных в 2023 году, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. Мы получили 134 заявки от 57 субъектов РФ. Победить могло не более одного мероприятия от каждого субъекта. Поддержку получат 36 регионов на сумму 638 млн. рублей», — написала она в своем Telegram-канале, который цитирует «Интерфакс».

Как напомнила Зарина Догузова, субсидию можно потратить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонсы в СМИ, оснащение площадки необходимым оборудованием и т.д.

Максимальная сумма господдержки, согласно правилам, составляет 100 млн. рублей, но не менее 30% финансирования должно производиться из внебюджетных средств.

Мероприятия, претендующие на субсидию, должны соответствовать определенным требованиям. Среди них – проведение в одном или нескольких форматах: культурно-зрелищное, спортивное (на любительском уровне) или гастрономическое.

Целью события должно быть стимулирование туризма, что предполагает расходы на продвижение вне границ региона.

Петербургский фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" получит федеральное софинансирование по итогам рассмотрения заявок регионов на субсидии для событийных проектов на 2023 год, сообщает в свою очередь пресс-служба комитета по развитию туризма в среду.

"По оценке Ростуризма, фестиваль "Столица водного туризма" является событием, которое может стать и самостоятельной целью путешествия в Петербург, и дополнительным ярким впечатлением от поездки. Софинансирование из федерального бюджета будет направлено на организацию фестиваля в следующем году: средства пойдут на оснащение площадок необходимым оборудованием, приглашение артистов, спортсменов и другие необходимые мероприятия, способствующие развитию потенциала Санкт-Петербурга как столицы водного туризма России", — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что это позволит более масштабно представить возможности города в сфере водных путешествий и разработать дополнительные программы, которые объединяют культурно-познавательный туризм с активным отдыхом. Как сообщалось ранее, фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" впервые прошел 6-7 августа 2022 года на Большой Неве, реках и каналах Петербурга, а также в акватории Финского залива в Кронштадте. Он включил культурно-познавательные, развлекательные и спортивно-зрелищные мероприятия.

/TOURBUS.RU