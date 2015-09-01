Росавиация выдала новые международные допуски

Росавиация одобрила очередные перестановки по международным рейсам и выдала временные допуски по зарубежным направлениям, - отмечает АТОР. Новых маршрутов при этом нет, но есть корректировки на имеющихся.

Согласно новому решению Росавиации, авиакомпания «Победа» сможет выполнять 7 рейсов в неделю по маршруту Москва – Минск (Белоруссия). Ранее временный допуск по этому маршруту принадлежал «Руслайну».

«Аэрофлот» получил допуск на 3 месяца для перелетов из Владивостока в Ханой (Вьетнам), Гонконг (по 3 рейса в неделю), Шанхай и Пекин (1 рейс в неделю по обоим маршрутам).

У авиакомпании «Ютэйр» появился новый временный допуск по маршруту Тюмень – Дубай (ОАЭ). Ранее допуск был у авиакомпании «Ямал». Также перевозчик получил допуск на маршрут Тюмень – Стамбул (Турция). А авиакомпания «Россия» сможет выполнять рейсы в Анталью из Волгограда.

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Допуск на маршрут между Москвой и Тель-Авивом (Израиль) вместо «Аэрофлота» получила «ИрАэро», а Red Wings получила право выполнять 9 рейсов в неделю между Махачкалой и Джиддой (Саудовская Аравия).

«Аэрофлоту» выдали допуск на 3 месяца на рейсы из Владивостока в Токио. Однако пока неясно, будут ли такие рейсы выполняться. Так, например, японская авиакомпания JAL сообщила о приостановке рейсов в Россию до 30 сентября 2022 г.

Как напоминает АТОР, недавно межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных рейсов. При принятии решения о предоставлении допуска учитывается объем перевозок авиакомпаний на внутренних воздушных линиях за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии.

При этом получение допуска на выполнение полетов еще не означает, что авиакомпания действительно будет летать. Более того, специалисты рынка отмечают, что процедура из раза в раз становится все более формальной: ввиду ограниченности флота, который может выполнять полеты за рубеж, летать, в любом случае, будут те, у кого он есть.

«На данный момент рынку намного важнее не формальные разрешения, а фактическое увеличение квот на полеты по популярным туристическим направлениям или в крупные хабы с разлетом по другим странам», – говорит один из экспертов АТОР..

При этом специалисты отрасли обращают внимание на то, насколько динамично изменяется география полетов российских авиакомпаний и их зарубежных коллег: после запрета на выполнение рейсов в воздушном пространстве ЕС, российские авиавласти активно развивают сотрудничество со странами СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки, обсуждают возможность выполнения весьма значимого для рынка количества рейсов в Иран, а Турция из традиционного курортного направления превратилась в основной хаб, которым российские путешественники пользуются для полетов по миру.

/TOURBUS.RU