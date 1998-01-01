В Рязанской области - режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

В Рязанской области с 22 августа введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, - сообщает сегодня РСТ.

Между тем, по словам директора местной туркомпании «Центр-Тур» Любови Поповой, отказов от поездок из-за пожаров нет, автобусные группы приезжают в плановом объеме. В этом году в Рязань заходит намного больше круизных теплоходов. «В городе нет дыма, он уходит в другую сторону. Насколько я знаю, никаких жалоб и тревожных звонков в отдел приема не поступало», – уточнила она.

Традиционно туристы берут обзорную экскурсию по Рязани, посещают Кремль, село Константиново, чуть реже востребованы выезды в древние города Скопин и Михайлов, села Пощупово и Солотча. Последнее время очень хорошо стали спрашивать Касимов – обычно город смотрят в двухдневном туре в Рязань по дороге в Муром и Владимир. Как правило, приезжают в выходные, бывают индивидуалы и в будни, но их мало, - отмечает РСТ.

Эксперт оценивает рост въездного турпотока в два раза по сравнению с прошлым годом, и, прежде всего, за счет круизных пассажиров. Автобусные туры подросли незначительно, оставшись примерно на прошлогоднем уровне. Конечно, выросло количество самостоятельных путешественников, заказывающих в компаниях только экскурсии с гидом. «Стоимость наших программ выросла на 10-20% по причине подорожания транспортных услуг, а вот гиды и музеи в целом сохранили прежние расценки», – рассказала она.

В компании «Круг друзей» также не наблюдают беспокойства со стороны туристов, никто даже не звонил с уточнениями по поводу ситуации с пожарами. «Надеемся, что смог к нам не нагрянет, но все зависит от розы ветров», – говорит заместитель директора Лариса Силина.

Лето прошло со значительным приростом въездного турпотока, увеличилось количество самостоятельных туристов, которые у операторов берут только экскурсионное обслуживание. «Стало больше приезжать взыскательных гостей, не жалеющих средств на путешествие. Заказывают хорошие насыщенные программы с анимацией, постоянно придумываем разные варианты туров под заказ. В основном, едут из Москвы, Питера, Воронежа, Тулы, Тамбова, Нижнего Новгорода», – заметила она.

По оценкам коммерческого директора компании «Центральное туристическое агентство» Елены Терехиной, экскурсионные туры выросли в объемах процентов на 10 даже по сравнению с доковидными годами, преимущественно приезжают сборные группы от московских партнеров. Более всего востребованы двухдневные туры на субботу-воскресенье.

«Пожарных» проблем нет, туристы приезжают в штатном режиме. «Но чувствуется общая нестабильность ситуации, запросов по лету было гораздо больше, чем реальных бронирований. Люди хотят приехать, но не складывается, видимо, по финансовым причинам», – уточнила она.

/TOURBUS.RU