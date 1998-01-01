Ростуризм отобрал 48 регионов на получение туристических грантов в размере 5,3 млрд рублей

Полученные средства пойдут, в том числе, на создание пляжных зон, развитие национальных турмаршрутов, организацию кемпингов и инфоцентров

Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки туристических проектов на общую сумму 5,3 млрд рублей, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 млрд рублей", — написала она в своем телеграм-канале.

В том числе, 44 региона получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных туристических маршрутов. На эти средства ведомство планирует поддержать 375 проектов. Десять регионов получат 700 млн рублей на создание порядка 150 кемпингов и автокемпингов.

Еще более 1,5 млрд рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туристического оборудования, созданием электронных путеводителей, развитием туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретением оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработкой новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

"Всего мы получили 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году", — добавила Зарина Догузова.

Дагестан выиграл гранты по трем заявленным в Ростуризм направлениям, сообщает Минтуризма республики в своем телеграм-канале. "Регион получит 132,1 млн на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов", — говорится в сообщении. Кроме того, 81,7 млн рублей пойдут на создание кемпингов и автокемпингов.

Также 103,8 млн направят на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката.

Таким образом, всего республика выиграла гранты на 317,6 млн рублей.

Полученный федеральный грант Свердловская область направит на создание гостиничных номеров, обустройство пляжей и других объектов для путешествий, сообщила журналистам директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. Согласно документам, размещенным на сайте Ростуризма, область получит в 2023 году свыше 330 млн рублей.

"Речь идет о 70 проектах. Это проекты, связанные с обустройством пляжей, маршрутов, эко-троп, созданием соответствующей инфраструктуры и визит-центров в муниципалитетах. Как только выделенные Ростуризмом средства поступят, будет объявлен конкурс", — сказала г-жа Туканова на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге.

Эльмира Туканова добавила, что часть средств планируется направить на создание номерного фонда. Порядка 100 номеров для туристов предполагается создать за пределами Екатеринбурга. В основном — в отдаленных северных районах.

Кроме того, она уточнила, что Свердловская область ожидает получить до 150 млн рублей в качестве поддержки по строительству модульных гостиниц.

Тверская область в 2023 году получит грантовую поддержку Ростуризма для реализации общественных и инфраструктурных проектов в туристической сфере в объеме 250 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Грантовая поддержка касается реализации общественных инициатив, связанных с развитием туристической инфраструктуры. В том числе это развитие национальных туристских маршрутов.

По территории Тверской области проходят сразу два таких маршрута: "Государева дорога" — знаменитый царский тракт из Петербурга в Москву и региональный маршрут "В Тверскую область по велению души", который объединяет православные святыни", — отметили в пресс-службе.

Томская область получит на 2023 год от Ростуризма около 20 млн рублей в виде гранта на развитие туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона

"Томская область получит 19,7 млн рублей на реализацию проектов по двум направлениям: создание и развитие пляжных зон и создание и развитие национальных туристических маршрутов", — говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU