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24 августа
Власти Японии отменяют обязательное тестирование туристов на коронавирус
Ранее Япония разрешила россиянам посещение страны в составе тургрупп
Власти Японии с сентября отменяют обязательное тестирование на коронавирус при въезде в страну для туристов, прошедших три вакцинации, передают агентства Bloomberg и «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.
По словам г-на Кисиды, ослабление ограничений вступит в силу 7 сентября.
Он добавил, что власти также скоро примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежесуточно въезжающих в страну с 20 тыс. Ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что правительство страны планирует разрешить въезжать страну ежесуточно 50 тыс. пассажирам.
Bloomberg отмечает, что японский премьер выступил с этим заявлением по видеосвязи из своей резиденции, где он находится на изоляции из-за заражения коронавирусом несколько дней назад.
При этом, пишет агентство, въезд в Японию по-прежнему разрешен только гражданам страны, а также для лиц с долгосрочными и предварительно выданными туристическими визами. Кроме того, в июне власти Японии посещение страны разрешили посещать страну иностранным туристам в организованных туристических группах.
В настоящее время прибывающие в Японию должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до отъезда.
В Японии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 17,5 млн заражений COVID-19, более 37 тыс. инфицированных скончались.
Согласно статистическим данным, которые нам предоставило на днях JNTO, количество въехавших в Японию иностранных граждан в июле 2022 года составило 144 500 человек.
По информации турофиса, число иностранных посетителей Японии растет на 100 000 человек уже четвертый месяц подряд. В течение семи месяцев с января по июль 2022 года в Японию въехало 652 100 человек, тогда как в 2021 году эта цифра составила 147 347 человек.
Тройку лидеров по въезжающим в июле 2022 года возглавляет Вьетнам (22 700), вслед за ним – Южная Корея (20 400) и Китай (14 800).
Из России в Японию в июле въехали в июле 800 человек, а за период с января по июль – 3 300 человек.
Напомним, что с 1 июня Япония возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, въезд стал возможен с 10 июня в составе тургрупп.
При этом прямого авиасообщения между Россией и Японией сейчас нет. Японская авиакомпания JAL приостановила рейсы по маршрутам из Ханеды в Москву и из Нарита во Владивосток до 30 сентября.
По информации АТОР, добраться до Японии с пересадкой можно, например, на рейсах «Эмирейтс». Билеты из Москвы в Токио и обратно обойдутся от 117 тыс. р. на человека. Также рейсы есть у Turkish Airlines. Расценки выше – от 180 тыс. руб. за перелет из Москвы в Токио и обратно.
/TOURBUS.RU
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