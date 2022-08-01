Еврокомиссия: Вопросы выдачи шенгенских виз россиянам должны решаться в индивидуальном порядке

Визовый вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС на следующей неделе

Вопросы выдачи виз россиянам государствами-членами ЕС должны решаться в индивидуальном порядке при рассмотрении каждой конкретной просьбы, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер, которую цитирует «Интерфакс».

"Это должны делать государства-члены, это входит в их компетенцию. Они должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", — сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов", — добавила представитель ЕК.

Г-жа Хиппер также напомнила, что ЕК распространила в мае рекомендации относительно временной приостановки соглашения с Россией об упрощении визового режима.

Заместитель руководителя службы официальных представителей ЕК Дана Спинант в свою очередь подчеркнула, что ранее высокий представительем ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил о принципе избирательности при выдаче виз. По ее словам, речь идет как раз об упомянутых Хиппер "распоряжениях, касающихся некоторых категорий лиц, которым визы должны выдаваться даже в случаях более ограничительной политики на местном уровне". Именно на этих лиц распространяется термин "избирательность".

"Я также напоминаю вам, что будет дискуссия на уровне министров иностранных дел на неформальном заседании Совета ЕС на следующей неделе. Государства-члены и высокий представитель Боррель обсудят различные перспективы. Как мы неоднократно заявляли, нужно иметь скоординированный подход к этому особому аспекту", — отметила Спинант.

Финляндия занимает "жесткую позицию" по вопросу выдачи виз гражданам России, заявила между тем премьер-министр страны Санна Марин, - также сообщает «Интерфакс».

"Вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия занимает "жесткую позицию", иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится, — сказала она на пресс-конференции во вторник -.

Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу туристических виз россиянам".

При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы.

Г-жа Марин также анонсировала появление специальной гуманитарной визы.

Ранее глава МИД Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия ограничит получение шенгенских виз до одной десятой от нынешнего уровня. Изменения вступят в силу в сентябре. В отличие от Эстонии, ранее выданные россиянам визы не будут аннулированы.

По словам главы МИД, Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Если соглашение будет упразднено, то стоимость визы поднимется с 35 до 80 евро.

/TOURBUS.RU