«Росгосстрах»: Половина россиян потратили на летний отдых меньше, чем планировали

В этом году большинство россиян потратили на проезд до места отдыха и обратно, на жилье, питание и экскурсии на одного человека до 50 тыс. рублей, хотя готовы были выделить больше. В основном россияне путешествовали семьей или с друзьями.

Таковы результаты опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Многие россияне (61%) в первые два летних месяца один или несколько раз ездили отдыхать преимущественно на российские курорты (48%), на экскурсии в различные российские города (31%) и на природу неподалеку от своего города (27%). Каждый восьмой респондент (12%) отправился за рубеж.

Из тех, кто провел июнь и июль дома, каждый пятый (19%) запланировал отдых на российских курортах или за городом в ближайшие месяцы.

Реальные расходы на отдых оказались меньше ожидаемых. Потратить на поездку до 50 тыс. рублей собирались только 32% респондентов. 40% готовы были выделить на эти цели до 150 тыс. рублей, 12% – до 200 тыс. 17% респондентов назвали еще более крупные суммы. 42% воспользовались кэшбэком.

Каждому второму респонденту (58%) отдых этим летом обошелся в сумму, не превышающую 50 тыс. рублей в расчете на одного человека. Около трети опрошенных (29%) – в пределах 50-150 тыс. рублей. Более крупные суммы потратили 13% участников опроса.

Похожим образом распределились ответы респондентов, которые только планируют поездку.

Напомним, что проведенное месяц назад исследование ФОМ показало, что что 69% жителей страны ни разу не выезжали за границу. Еще 30% признались, что никогда не покидали пределы своего региона.

Кроме того, в том же исследовании у россиян спросили, какие российские регионы они хотели бы посетить. На первом месте оказался Байкал – ему отдали предпочтение 33%, хотя в феврале прошлого года за него проголосовали 42%. В Крым желают отправиться 28%, что на 9% меньше, чем в начале 2021-го.

Следом идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Сочи, Алтай и Карелия.

Если говорить об отдыхе в России, то 35% ранее проводили время на курортах Краснодарского края и в Сочи; Москве, Санкт-Петербургу и Крыму отдали предпочтение по 19% опрошенных. Ниже в списке регионов, в которые отправляются россияне, стоит Поволжье, города Золотого кольца, Северный Кавказ, Байкал, Алтай и другие.

/TOURBUS.RU