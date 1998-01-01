Санкт-Петербург «прорубил окно» в Юго-Восточную Азию

21 августа в Гонконге завершила свою работу 36-ая Международная турвыставка International Travel Expo (ITE Hong Kong), собрав на одной площадке более ста экспонентов и 20 тыс. посетителей, среди которых - представители туристического бизнеса Гонконга, Макао, Южной Кореи, Японии, а также Монголии, Канады и Аргентины.

На торжественной церемонии открытия выставки Министр культуры, спорта и туризма Гонконга г-н Кевин Енг объявил о том, что, принимая во внимание возросшую ценность международного туризма за 2,5 года пандемии, гонконгские власти приняли решение с 12 августа уменьшить период карантина для въезжающих в страну – с 7 до 3 дней.

Туристский потенциал Северной столицы на выставке был представлен впервые. Организатором петербургской экспозиции выступило Конгрессно-выставочное бюро городского Комитета по развитию туризма.

Уникальные предложения для знакомства с туристской инфраструктурой Петербурга, его историей и современной жизнью предоставили для выставки ведущие участники туристского рынка города – туроператоры, транспортные компании, операторы речных круизов, гостиницы, а также музеи и другие организации.

Посетители стенда смогли ознакомиться как с традиционными маршрутами, так и новыми турпродуктами, разрабатываемыми в Петербурге для разных категорий путешественников с учетом их интересов, национальных и культурных особенностей. Большой интерес у посетителей стенда вызвали вопросы транспортной доступности Петербурга, условий въезда и эпидемиологической безопасности.

В ходе выставки специалисты Конгресс-бюро провели более 80 встреч с представителями турбизнеса стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), отраслевыми ассоциациями, турагентствами и региональными медиа, подчеркнув высокую степень готовности Санкт Петербурга к приему иностранных туристов.

В ходе деловых встреч со специалистами Бюро региональные туроператоры Гонконга и КНР подчеркнули, что заинтересованы в развитии сотрудничества с туротраслью России, в частности, Санкт Петербурга. В случае с Гонконгом, например, тому благоприятствует безвизовый режим, действующий сроком до 14 дней.

Важно и то, что сами жители Гонконга считаются квалифицированными путешественниками, ориентирующимися на рынке туристских услуг, взыскательными к их качеству. Отличает их также достаточно высокий уровень образования и доходов - у туристов довольно высокий средний чек при расходах в поездках за границу. Кроме того, они интересуются дальними направлениями для путешествий, культурой, событиями, гастрономией, экзотикой «северных широт», специализированными направлениями медицинского туризма. По словам региональных туроператоров, многие посещали Петербург не один раз и с нетерпением ждут возможности вернуться снова.

Отметим, что до пандемии особой популярностью у азиатских туристов пользовались непродолжительные поездки длительностью 3-4 дня, включающие посещение классических достопримечательностей Северной столицы - Эрмитажа, дворцов и соборов Санкт Петербурга, его пригородов, а также северных регионов Северо-Запада, включая маршруты «Серебряного ожерелья России».

В настоящее время некоторые турагентства Гонконга организуют комбинированные туры для групп до 10 человек, предлагая за одну поездку посетить Санкт Петербург, Мурманск и Москву. По их словам, несмотря на сложный логистический маршрут и довольно высокую стоимость тура, такие предложения вызывают значительный интерес у туристов, но отправиться в путешествие пока готовы не многие - ключевым стоп-фактором для поездок остаётся необходимость длительного карантина по возвращении домой.

/TOURBUS.RU