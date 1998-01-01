В октябре Ростуризм начнет выплаты компенсаций пострадавшим от санкций туроператорам

На возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа в феврале-марте выделено 6 млрд руб.

Ростуризм рассчитывает в октябре начать выплаты компенсаций туроператорам, которые вывезли российских туристов из-за рубежа после остановки авиасообщения в феврале-марте 2022 года из-за санкций США и Евросоюза, сообщили в пресс-службе ведомства, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в мае правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов будет выделено 6 млрд рублей.

Ростуризм ранее сообщал, что субсидии позволят компенсировать часть расходов туроператоров, которые организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тыс. туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным. Туроператорам пришлось за свой счет отправлять за туристами пустые самолеты и продлевать им проживание в гостиницах.

"Компенсация части затрат туроператорам позволит поддержать занятость в отрасли, а также устойчивость рынка, чтобы туристические компании выполняли свои обязательства перед туристами", — добавили в пресс-службе ведомства.

По его данным, долг туркомпаний по отмененным из-за остановки авиасообщения турам по состоянию на конец июля сократился до 24 млрд рублей.

В Ростуризме рассчитывают, что большая часть задолженности будет покрыта до конца года.

Отметим также, что , как отметила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам участия представителей ведомства во встрече министров туризма форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), большинство стран мира готовы сотрудничать с Россией в сфере туризма

"В целом диалог с зарубежными партнерами в туризме складывается в положительном ключе. Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией. Это подтверждает и то, что партнеры из АТР активно с нами взаимодействуют по вопросам возобновления прямых рейсов и внедрения карты "Мир", — написала она в своем телеграм-канале.

"Особо хочу отметить, что проект Ростуризма по вовлечению молодежи в развитие туризма на удаленных территориях экономик АТЭС одобрен для финансирования из фондов АТЭС", — добавила Догузова. По ее словам, Ростуризм совместно с ко-спонсорами проекта Китаем и Перу в течение года разработает методические рекомендации по эффективным форматам вовлечения молодежи в развитие туризма.

Г-жа Догузова также отметила, что в сентябре планирует принять участие во встрече министров туризма стран БРИКС и G20.

/TOURBUS.RU