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23 августа
Москвичи познакомились с «косможанами»
Столичные журналисты провели «медиаразведку» уникальных туристических достопримечательностей Калужской земли
Специалисты компании сервиса поездок и путешествий Туту.ру вместе с представителями профессионального медиа-сообщества познакомились с необычными вариантами досуга в Калужской области и оценили туристический потенциал региона. Выяснилось, что туризм здесь, особенно экологический, гастрономический и активный, - очень перспективная и развивающаяся отрасль экономики. Так, до пандемии поток туристов в регион достигал 2,5 миллиона в год, а сегодня администрация ставит цель – дойти к концу года к цифре в 3 млн., - сообщает наш специальный корреспондент.
Калужская область может предложить практически любой вид отдыха, в том числе и познавательный. Здесь подчеркивают, что именно в Калуге действительно можно поверить, что космос ближе, чем кажется. Одна из главных точек притяжения любого гостя города - Государственный музей истории космонавтики, который в апреле 2021 года открыл вторую очередь экспозиции и до конца года принял около полумиллиона посетителей.
С 1967 года он является крупным научно-исследовательским и научно-просветительским центром, в котором можно, например, сравнить скафандры первых космонавтов с теми, кто еще только собирается в космос, лично «посадить» космолет на луну, а также сфотографироваться с точной копией первого в мире искусственного спутника Земли. Нельзя забывать, что в Калуге долгое время жил Константин Циолковский, который в этом году отмечает 165-летие, бывали Юрий Гагарин и Сергей Королёв.
Местные жители, даже «смешав» космос, космонавтов и калужан – придумали себе собственное название - «косможане».
«Медиаразведчики» прогулялись по историческому центру, посетили уникальный Гостиный двор и дошли до знаменитого «римского» Каменного моста - старейшего виадука в России, объекта культурного наследия народов России федерального значения.
Приятной новостью сезона стало возобновление в Калуге, после длительного перерыва, речного туризма. Теперь, спустившись к Оке, можно совершить расслабленную полуторачасовую прогулку на теплоходе «Иван Ципулин» в сопровождении экскурсовода.
Как оказалось, название для теплохода выбирали народным голосованием. В итоге судно получило имя калужского купца, открывшего в 1872 году пассажирское судоходство на Оке.
Любителям путешествий в прошлое и исторических погружений «А ля рюс» безусловно, понравится музей-заповедник «Полотняный завод». Это едва ли не самый молодой в Калужской губернии музей, торжественно открытый в июне 1999 года, к двухсотлетию со дня рождения А.С. Пушкина. Основная тема экспозиции - история рода Гончаровых и обстоятельства пребывания в усадьбе А.С. Пушкина.
В настоящее время здесь можно заказать театрализованную экскурсию, покататься на лодке по реке Суходрев, отведать старинных блюд в близлежащем кафе «Гончаров», дойти до «затерянного» дворянского сада и послушать историю о возрождении старинного канареечного промысла.
Буквально в двух шагах, на территории усадьбы, – еще один новый интерактивный музей бумаги «Бузеон». Единственный в России, посвященный бумажному производству, он открыл свои двери в 2018 году, на праздник 300-летия Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры.
Экспонаты собирали по всей стране: на аукционах и в антикварных лавках, у других производителей бумаги. В итоге здесь можно увидеть и даже подержать в руках уникальные экспонаты, - образцы японской, арабской, французской, русской бумаги ручного производства XVIII–XIX веков и необычные изыски, созданные, например, из экскрементов слона.
Спрос на экологический и активный туризм в Калужской области поддерживается хорошим предложением различных глэмпингов и экоотелей, а также организацией маршрутов и инфраструктуры для сплавов на байдарках по живописным рекам. Представителям «Медиаразведки» удалось попробовать свои силы на мелководной реке Серёне, справится с течением которой можно даже новичку. Хорошей перезагрузкой от городских будней стало и посещение небольшого, но уже известного даже за рубежом, Боровска.
Дополнительный колорит и самобытность городку придают «уличные фрески» уникального мастера, Владимира Овчинникова. 84 - летний пенсионер и житель Боровска с 1998 года, художник «наивного направления» признается, что его произведения, - увы, не на века: «под дождем и солнечным светом они выдержат максимум пять-десять лет». Так что решение: попасть в «параллельную реальность» Боровска, - лучше не откладывать на потом.
Еще одна точка притяжения Боровска - атмосферное творческо - туристическое пространство «Домик Счастья». Именно здесь можно познакомиться с местными гастрономическими специалитетами.
Например, знаменитым калужским тестом — лакомством, рецепт которого был придуман еще в 17-м веке. В словаре В. Даля оно упоминается, как «соложеное тесто, знаменито калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым».
В целом, «разведка» показала: в Калужской области замечательная природа и хорошо развита транспортная инфраструктура. Все это, плюс близость к Москве делает регион прекрасной зоной отдыха и отличной локацией для коротких путешествий на выходные. Кроме того, инфраструктура региона радует новыми интересными предложениями.
/TOURBUS.RU
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