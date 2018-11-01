Новости Таиланд увеличит срок безвизового пребывания россиян до 45 дней По мнению экспертов, нововведение заинтересует прежде всего т.н. «цифровых кочевников»

По информации АТОР, правительство Таиланда одобрило предложение Туристического Управления Таиланда (ТАТ) и туроператоров увеличить срок безвизового пребывания для иностранных, в том числе российских туристов. Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней до 45 дней увеличивается на период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023 года. Как только принятые решения будут опубликованы в Королевской газете, можно будет считать их официально вступившими в силу. Согласно решению правительства, для туристов из стран, которые имеют право на безвизовый въезд в королевство (Россия в их числе), срок пребывания будет увеличен с 30 до 45 дней, а для граждан стран, получающих визы по прибытии (Казахстан, Узбекистан и др.) – с 15 до 30 дней. Туроператоры-эксперты АТОР, работающие на направлении, позитивно оценили принятое решение. «Власти Таиланда пытаются любыми средствами привлечь туристов. Именно на это и направлена мера по продлению безвизового пребывания. И она, безусловно, имеет смысл. Но лишь для той категории туристов, которые приезжают в Таиланд на длительный срок. Но такие туристы преимущественно все же организовывают свои поездки самостоятельно. По мнению экспертовЕсли же мы говорим о клиентах туроператоров, то их сроки пребывания в Таиланде не так велики. В прошлом году наши клиенты в среднем отдыхали в королевстве 15 ночей. И это очень много для организованных путешественников. Но и такие сроки не дотягивают до максимальных значений даже не увеличенного срока безвизового пребывания 30 дней», – говорит Андрей Снетков, генеральный директор TEZ Tour Таиланд. В компании ПАКС тоже назвали нововведения хорошими, но для организованных туристов, подавляющее большинство которых проводят в Таиланде 10-14 дней, малозначимым. Скорее это решение для привлечения так называемых цифровых кочевников. Прямые рейсы и широкая география вылетов из России в Таиланд – это то, что, по мнению экспертов, смогло бы болше помочь в восстановлении российского турпотока в королевство. И хотя на 30 октября намечен старт полетных программ «Аэрофлота» из Москвы на Пхуке, пока что заявленная частота – 1 раз в день – слишком мала для того, чтобы соответствовать текущему повышенному спросу. Именно поэтому туроператоры делают ставку в предстоящем зимнем сезоне и на стыковочные перелеты в Таиланд, - отметили в Ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU



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