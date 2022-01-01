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22 августа
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Армянский лоукостер Fly Arna запускает рейсы в Москву/ "ИрАэро" с 1 сентября начнет летать из Махачкалы в Стамбул/ "Уральские авиалинии" начинают рейсы из Самары и Казани в Минводы


 

Армянский лоукостер Fly Arna запускает рейсы в Москву

Армянская бюджетная авиакомпания Fly Arna запускает прямые авиарейсы в московский аэропорт "Домодедово" с 23 сентября.

Рейсы будут осуществляться из ереванского аэропорта "Звартноц" в "Домодедово" 14 раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.

 

Fly Arna — совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и арабской авиакомпании Air Arabiс. Компания была создана в июле 2021 года.

 

"ИрАэро" с 1 сентября начнет летать между из Махачкалы в Стамбул

Авиакомпания "ИрАэро" с 1 сентября открывает рейс Махачкала-Стамбул, сообщила "Интерфаксу" помощник гендиректора по связям с общественностью дагестанского аэропорта Сапура Магомедова.ьПо ее словам, это направление новое для авиакомпании.

 

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 раз в неделю по четвергам. Вылеты из аэропорта Стамбула запланированы в 12:00 с прибытием в Махачкалу в 14:20. Вылет из Махачкалы в 16:30 с прибытием в Стамбул в 18:50. Время в полете 2 часа 20 минут.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings начала выполнять рейсы из Махачкалы в Стамбул с 28 марта.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, ее парк состоит из самолетов Superjet 100, A319, Bombardier CRJ-200, а также Ан-24 и Ан-26.

 

"Уральские авиалинии" 23 сентября начнут летать из Самары в Минводы

Авиакомпания "Уральские авиалинии" 23 сентября открывает прямые рейсы из Самары в Минеральные Воды, говорится в сообщении перевозчика. Полеты будут выполняться два раза в неделю: до 29 октября — по вторникам и пятницам, с 30 октября — по четвергам и воскресеньям.

 

Кроме того, авиакомпания открыла рейсы в Минводы из Казани. Полеты выполняются три раза в неделю. В расписании авиакомпании также ежедневные рейсы в Минеральные Воды из Екатеринбурга и Москвы.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

 


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