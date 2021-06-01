Правительство утвердило план мероприятий по развитию туризма до 2035 года

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года, соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, - сообщает сегодня на официальном сайте пресс-служба правительства.

Как сообщает пресс-служба, план включает более 65 мероприятий и содержит комплекс мер государственной поддержки отрасли.

В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

"Также планом предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов", — говорится в сообщении.

В соответствии с документом запланированы ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. В музеях должны появиться мультимедиа-гиды, с помощью которых можно будет знакомиться с экспонатами с использованием технологии дополненной реальности.

"Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на национальном туристическом портале", — подчеркивается в сообщении.

Как напоминает также пресс-служба, вопросы развития индустрии туризма и гостеприимства подробно обсуждались 12 августа на совещании в Горно-Алтайске, которое провёл Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ. Глава кабмина подчеркнул, что правительство уделяет туризму самое серьёзное внимание, особенно сегодня, с учётом геополитической ситуации.





«Его развитие способствует росту региональных экономик, помогает создавать новые рабочие места, преображать города, посёлки и сельские территории. Доступные путешествия – это одна из возможностей для людей узнать свою страну, через собственные, личные впечатления познакомиться с её богатой историей, традициями, разнообразием», – отметил председатель правительства.

Полностью документ будет опубликован позднее, - заключили в правительственной пресс-службе.

/TOURBUS.RU