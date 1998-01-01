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22 августа
Кипр, Греция и Португалия — против запрета на выдачу шенгенских виз российским туристам

31августа главы МИД стран ЕС обсудят визовые вопросы на встрече в Праге


 

Кипр и Греция выразили несогласие с планами введения запрета на выдачу виз для российских туристов, поддержав таким образом Германию, сообщаетbplfybt Politico.

"Это будет неверное решение", — приводит Politico слова представителя Кипра в ЕС Корнелиуса Корнелиу.

"Мы верим в контакты между людьми разных стран, даже турки получают кипрские визы, поэтому мы не считаем, что такая мера должна примениться по отношению к гражданам России", — добавил он.

 

Он напомнил, что граждане России составляют 25% от общего числа туристов, приезжающих на Кипр.

Власти Греции также не согласны с планами введения запрета на выдачу виз россиянам, - добавляет издание.

 

В Министерстве иностранных дел Португалии также заявили, что не поддерживают идею запрета въезда в Евросоюз российских туристов, сообщает местный портад Eco.sapo.pt со ссылкой на пресс-службу МИДа. В ведомстве подчеркивают, что санкции не должны быть направлены против всего российского народа.

При этом в португальском МИДе сообщили, что представители Португалии готовы обсужать общее решение по проблеме виз для россиян с другими странами ЕС.

 

Напомним, что в свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает идею прекращения выдачи россиянам шенгенских виз и что "весь российский народ не нужно обвинять".

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза. При этом ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Праге.

 

На этом фоне стало известно, что парламент Чехии предложил приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России на уровне Евросоюза. Страна сейчас занимает пост председателя в Совете ЕС, и ее представители собираются предложить такую меру на встрече руководителей МИД 31 августа.

Как сообщает «Интерфакс», главы комитетов по иностранным делам верхней и нижней палат парламента Марек Женишек и Павел Фишер заявили, что Евросоюзу нужно ввести полный запрет на оформление россиянам разрешений на въезд.

/TOURBUS.RU


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