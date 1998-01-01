Новости Туроператоры начали предлагать шоп-туры в... Беларусь В Минске продолжают работу магазины ведущих европейских брендов, где можно расплатиться картами «Мир»

Как рассказали в Ассоциации туроператоров, теперь в составе организованного тура россияне могут поехать в Белоруссию не только на экскурсии и лечение, но и на шопинг. Так. в августе в Белоруссии возобновит работу шведский ритейлер H&M, который объявил об уходе из России. Кроме того, в Минске продолжают работать магазины и салоны других зарубежных брендов, которые покинули или приостановили работу на российском рынке, например, Zara, Adidas и Nike. Также ждут покупателей в бутиках, где можно приобрести сумку Michael Kors или аксессуары бренда Karl Lagerfeld. При этом, отмечает АТОР, и за одежду масс-маркет, и за дорогие бренды в белорусских магазинах можно рассчитаться не только наличными, но картой российской платежной системы «Мир». В отдельных торговых точках о уже доступно и приложение MirPay. Также в Белоруссии по картам «Мир» доступно и снятие наличных в банкоматах. Добраться до Белоруссии не составит труда. Перелеты из Москвы в Минск выполняются из всех столичных аэропортов. Билеты – от 7 до 12 тыс.р. в обе стороны. Также есть и скоростные поезда «Ласточка», которые ходят из Москвы в Минск по два раза в день, и ежедневные пассажирские поезда. Как вариант, можно отправиться в Белоруссию и на своем автотранспорте. Напомним, что все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ сняты. Для въезда в Белоруссию потребуется только общероссийский гражданский паспорт. В частности, шоп-тур в Минск сейчас начал предлагать туроператор Fun&Sun. Как сообщили в компании, первый заезд на шопинг в Минск по новой программе состоится 25 августа. Шоп-тур (4 дня/3 ночи) с размещением в отеле 4* (завтраки) без перелета стоит в компании от 34 тыс. руб,. на двоих, с перелетом - от 58 тыс. руб за двоих. /TOURBUS.RU



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