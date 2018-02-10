Развитие арктического туризма обсудят в Северной столице

С 19 по 21 августа Комитет Санкт Петербурга по делам Арктики проводит на территории Петропавловской крепости Арктический салон, посвященный роли Северной столицы как ключевого центра в вопросах освоения и развития Арктики.

В проведении салона принимает участие подведомственное Комитету по развитию туризма Городское туристско-информационное бюро. Развитие туризма в Арктических регионах осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и предусматривает повышение доступности туристских услуг и маршрутов по Русскому Северу.

Сотрудники бюро организуют полярную станцию «Арктический туризм» - информационное место, где для посетителей салона будут представлены тематические буклеты, путеводители по Петербургу и складные карты города. Кроме того, работающие на стойке представители Городского туристско-информационного бюро расскажут об арктических маршрутах в Санкт Петербурге, а также в целом о туристском потенциале города на Неве, его классической и новой туристской географии, насыщенном событийном календаре.

Все желающие в ходе салона смогут погрузиться в атмосферу арктических экспедиций и узнать о связанных с ними городских достопримечательностях.

В рамках деловой программы Арктического салона сотрудники Городского-туристско-информационного бюро сегодня примут участие в двух стратегических сессиях - «Цифровизация в условиях крайнего Севера» и «Влияние креативных индустрий на развитие Арктики», которые пройдут в конференц-холле Петропавловской крепости.

Ранее сотрудниками Городского туристско-информационного бюро во взаимодействии с Комитетом Санкт Петербурга по делам Арктики разработан цикл тематических экскурсий - «Герои арктических льдов: «Лица русской Арктики», «От «Ермака» до «Лидера»: покорители Северных морей», «Кронштадт - колыбель арктических экспедиций», «Ледоколы. Путь легендарных кораблей».

Все маршруты доступны широкой аудитории на официальном туристском портале Visit-Petersburg.ru в специальном разделе.

Развитие арктического туризма – одно из приоритетных направлений в Санкт Петербурге, который исторически тесно связан с освоением Русского Севера. Благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре Санкт Петербург выполняет роль национального трэвел хаба на Северо-западе России и служит «воротами» в Арктику.

Отметим, что именно в столице Российской империи с первой половины XVIII века обсуждали, разрабатывали и принимали решения о проведении крупнейших арктических экспедиций. В тот период была организована Великая Северная экспедиция, положившая начало ряду географических исследований, осуществленных отрядами русских моряков и ученых.

В дальнейшем в Петербурге активно развивалась арктическая промышленность, строились новые верфи, был спроектирован первый в мире арктический ледокол «Ермак». В начале XX века в городе был открыт Музей Арктики и Антарктики.

/TOURBUS.RU