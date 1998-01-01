«Фонтанка»: «Цены на «финский шенген» улетели в космос»

Как напоминает сегодня петербургское издание «Фонтанка», уже с 1 сентября число доступных слотов для туристических виз Финляндии сократится в 10 раз, говорится в сообщении финского МИД. Всего россиянам будут доступны только 500 временных интервалов в день (сейчас около 1 000). Но только 20 % из них будут отведены на туристические визы. О

Из-за новых правил ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас, по данным Ассоциации туроператоров России, в Петербурге ожидание визы при оформлении через туроператоров занимает 2,5 месяца. В новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев.

На этом фоне в Северной столице резко выросли цены на услуги посредников в их оформлении, сообщает «Фонтанка».

Издание приводит пример объявления в одном из телеграм-каналов, где временной слот на подачу документов на туристическую визу «на завтра» предлагался за 32 тыс. руб. — в шесть раз дороже официальной стоимости финского шенгена. По словам автора объявления, покупатель был найден мгновенно.

Агентства, специализирующиеся на помощи в оформлении виз, признают, что спрос на визы в Финляндию резко вырос. Свободные слоты на август закончились еще в начале июля, а слотов на сентябрь пока нет.

«Окошки» на подачу документов на визы, которые предлагают в интернете, чаще всего - слоты, выделенные для аккредитованных посредников. У них есть возможность оперативно поменять данные заявителя. «Визу хотят все, так что агентства перепродают слоты, зарабатывают на этом», — рассказала «Фонтанке» одна из посредников.

Собеседник в одном из туристических агентств не исключает, что «окошками» в Сети могут приторговывать и программисты, которые с помощью ботов успешнее обычных заявителей их ловят. Однако речь скорее о ближайших датах, записи на индивидуальную подачу на ноябрь нет.

После того, как с 1 сентября вступят в силу ограничения на прием заявок на финскую визу, число слотов уменьшится и для агентов. Вероятно, пишет «Фонтанка», цена на срочное оформление виз вырастет еще больше — до 35–40 тысяч рублей.

Центры, предоставляющие услуги по оформлению виз, сейчас предлагают клиентам две опции — дорого и сейчас, либо по обычной цене, но когда-нибудь потом и без гарантии. К примеру, в компании «Инпредсервис», на сайте которой сделать визу «под ключ» обещают за 6 800 рублей, сразу предупреждают: «весна в лучшем случае». Март это будет или май, посредник сказать не берется, и гарантии, что виза в принципе будет, не даёт.

Если виза нужна срочно, то «на август есть пара мест за 30 тыс. рублей». Сколько будет стоить срочная запись на сентябрь и когда она появится, в компании сказать не берутся. «Изменение объемов приема всё изменит», — пояснили в «Инпредсервисе».

Потенциальных заявителей при этом честно предупреждают, что виза, оформленная по заоблачной цене, может оказаться одноразовой — например, если предыдущий шенген мог быть выдан другой страной.

Впрочем, с другими шенгенскими визами ситуация не лучше. К примеру, по словам одного из агентов, визовый центр Франции приостановил прием заявлений — записи нет уже несколько месяцев.

/TOURBUS.RU