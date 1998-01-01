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19 августа
Руководитель немецкого турофиса нашла новую «Перспективу»
Наш портал узнал, чем теперь занимается экс-глава Национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова
Весной этого года в связи с событиями в Украине закрылись или «встали на паузу» около 40 из более чем пяти десятков работавших в Москве зарубежных представительств по туризму. Среди них — и активно функционировавшее до последнего времени представительство Национального туристического офиса Германии Deutsche Zentrale fuer Tourismus (DZT).
Однако, как стало известно нашему порталу, возглавлявшая немецкий турофис с 2012 года Алла Беликова-Шойхет продолжает свою деятельность в сфере, связанной с туризмом. C мая она возглавила берлинский проект Perspective, который занимается трудоустройством украинских беженцев в сфере гостиничного бизнеса Германии, который сейчас особо нуждается в рабочих руках, в том числе и по причине последствий пандемии.
Основной состав «Перспективы» составляют около десяти человек с опытом работы в раличных международных организациях, включая ООН и крупных СМИ.
Финансовую поддержку «Перспективе» оказывает группа спонсоров, в которую входят несколько крупных гостиничных сетей.
Для соискателей рабочих мест из Украины открыт специальный сайт. Чтобы попасть в его базу данных надо зарегистрироваться, а затем команда «Перспективы» возьмет заказ в работу. Сейчас на сайте зарегистрировано более 900 человек.
"У нас больше заказов, чем рук и сил, - говорит Алла. - Мы уже устроили на работу 67 человек. В этом нам помогают давно наработанные устойчивые деловые связи. Например, с моим старым знакомым Вальтером Нойманном ) - бывшим CEO Azimut hotels. Сейчас он совладелец отеля на островном курорте Узедом в Балтийском море. Теперь у них при нашем посредничестве успешно работают четыре человека с Украины, владеющие английским и немецким языками".
"Легендарный берлинский отель Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade возглавляет Силке Шписке Когда-то я работала под ее началом в берлинской гостинице Kempinski. Сегодня в штате «Шератона» восемь человек с Украины, которым мы дали, так сказать, «путевку в жизнь». Они работают на кухне, в сервисе, в службе размещения и в отделе маркетинга и хорошо адаптировались на новом месте.
Руководство отеля довольно новыми сотрудниками и, судя по всему, у них хорошие перспективы на будущее", - заключила Алла Беликова-Шойхет.
О том, чем теперь занимаются руководители других временно закрывшихся зарубежных офисов по туризму - в наших в следующих материалах.
/TOURBUS.RU
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