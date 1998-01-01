Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении кешбэка за туры на Дальний Восток

Максимальный размер кешбэка составит не 20 тыс. руб., как для всех остальных регионов, а 40 тыс.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал сегодня постановление об увеличении кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей.

«Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как сообщил Ростуризм, повышенный кешбэк для Дальнего Востока будет применяться при бронировании размещения напрямую в гостинице, участвующей в программе. Как и для других регионов, доля возврата не превысит 20% стоимости тура, но максимальный размер кешбэка составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей.

Напомним, что ранее глава Ростуризм Зарина Догузова уточнила сроки и условия проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка.

"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина мы запускаем новое, осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка. Старт продаж – с 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации", — написала она в своем телеграм-канале.

Изменением условий программы, по словам Догузовой, станет увеличение минимального срока поездки или размещения в отеле с двух ночей до трех. "Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", — написала она.

"На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей. Учитывая опыт прошлых этапов, купить туры или проживание с кешбэком смогут не менее 600 тыс. человек.

Важно, что в случае, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться – мы продлим период продаж", — отметила глава Ростуризма..

/TOURBUS.RU