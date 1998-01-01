Европейская комиссия (ЕК) обсуждает с государствами-членами ЕС поднятый рядом стран Евросоюза вопрос о визах для граждан РФ и рассчитывает на скоординированный подход, заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер, которую цитирует «Интерфакс».

"Мы пытаемся на уровне Европейского союза прийти к скоординированной реакции. Обсуждения продолжаются на союзном уровне с государствами-членами, чтобы учесть последнее развитие событий и обеспечить скоординированный подход", — сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом она напомнила, что 30-31 августа в Праге будет проходить неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам. "Дискуссии затронут также вопрос о визах для путешественников, приезжающих в Европейский союз", — добавила г-жа Хиппер.

"По нашей последней информации, которую мы получаем от государств-членов, выдача ими виз не остановлена полностью. В частности, что касается гуманитарных вопросов, визы для этих случаев по-прежнему выдаются.

Мы поддерживаем контакты с государствами-членами, чтобы собрать максимум информации", — отметила представитель ЕК.

Она также сообщила, что член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон посетит в первую неделю сентября Финляндию и Латвию, чтобы "обсудить с властями трудности на местах".

"Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы добиться, что все принимаемые меры будут скоординированными мерами и будут направлены на достижение целей Европейского союза", — объяснила пресс-секретарь.

Г-жа Хиппер также отметила, что в области виз Евросоюз сразу отреагировал на события на Украине и уже 24 февраля приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Напомним, что ранее стало известно, что Финляндия объявила, что с сентября изменит визовую политику в России, ограничив выдачу туристических виз. Ежедневное количество обращений за визой граждан России будет ограничено в несколько раз.

Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом. Это семейные связи, работа и учеба. Для туристов останется лишь 20%.

/TOURBUS.RU