В Египте - новый министр туризма

Министерство туризма и древностей Египта возглавил финансист Ахмед Исса, ранее напрямую не связанный с турбизнесом

Как сообщает АТОР, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье привел к присяге 13 новых министров после того как днем ранее парламент одобрил первую крупную перестановку в правительстве с 2019 года.

Новым министром туризма и древностей стал Ахмед Исса (на фото), что, по оценкам египетских политиков и экспертов, стало полным сюрпризом. При этом, как отмечают эксперты, позиции прежнего министра Халеда эль Анани, дипломированного специалиста в турсфере, казались незыблемыми.

Египетские источники пишут, что экс-министру ставят в вину слабую антикризисную реакцию на ситуацию, связанную с резким снижением турпотока из-за российско-украинского конфликта, многомиллионные и не очень эффективные международные рекламные кампании, а также небольшие объемы привлеченных средств в туротрасль.

По информации АТОР, Ахмед Исса пришел в министерство туризма из финансовой сферы, где он работал почти 30 лет. У него большой опыт в этом направлении – в инвестфондах, компаниях и банках.

На посту первого руководителя отдела стратегического планирования Международного коммерческого банка (CIB) г-н Исса трудился с 2016 года по настоящее время, где занимался вопросами эффективности розничного бизнеса для физических и юридических лиц. У нового министра степень магистра делового администрирования в Университете Северной Каролины, США.

Он тесно связан с бизнесом, в том числе, г-н Исса член Совета директоров компании Egypt Air Holding.

Приход в минтуризма Ахмеда Иссы связывают с необходимостью более активного продвижения и маркетинга египетских туристических направлений, а также проведением на высоком уровне климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе в ноябре. А также с долгожданным открытием Великого Египетского музея в Гизе.

Кроме того, Иссу называют приверженцем цифровой трансформации и электронных платежей, что поможет более активному внедрению таких технологий в египетский туризм. Также новому министру поставлена задача привлечения инвесторов и обеспечения доходности отрасли.

Источники в Египте прогнозируют более активную позицию минтуризма в отношении тех рынков, которые могут обеспечить Египту стабильный зимний сезон, включая привлечение большего числа российских туристов.

Кроме того, отмечают эксперты АТОР, велика вероятность и того, что новый министр, знакомый с проблемами Egypt Air, будет энергично продвигать нового египетского лоукостера, 40% акций которого принадлежит частным инвесторам.

/TOURBUS.RU