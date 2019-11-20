Emirates с 1 сентября увеличивает число рейсов из Домодедово в Дубай до 17 в неделю

Авиакомпания Emirates с 1 сентября увеличивает количество рейсов из московского аэропорта Домодедово в Дубай до 17 рейсов в неделю, сообщается на сайте аэропорта в четверг.

«Частота полетов авиаперевозчика по направлению Дубай – Москва (Домодедово) – Дубай вырастет до 17 рейсов в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам по три рейса в день, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — по два рейса», — говорится в сообщении.

Аэропорт Домодедово и Emirates сотрудничают с 2003 года. За это время компании совместно обслужили более 5,9 млн пассажиров. За первое полугодие 2022 года трафик на маршруте вырос на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как мы сообщали ранее, по сравнению с первым полугодием 2021 года туристический поток в Дубай из РФ вырос в январе-июне этого года на 47% и составил 309 тыс. человек. Россия вошла в ТОП-5 ключевых рынков и обогнала по количеству туристов в Дубае США, Францию и Германию.

При этом, по данным АТОР, погранслужба ФСБ РФ зафиксировала в I полугодии 2022 года 466,4 тыс. выездов из России с посадочными талонами, где местом назначения указаны аэропорты ОАЭ (включая Дубай).

Как отметили в АТОР, «Стандартно на Дубай приходится порядка 80-85% всех туров в ОАЭ, следовательно, если Дубай отчитался о 309 тыс. туристах из РФ (которые вышли из транзитной зоны), то всего во все эмираты ОАЭ в первом полугодии могли приехать в качестве туристов порядка 366-386 тыс. россиян.

Следовательно, можно предполагать, что через аэропорты Дубая, Абу-Даби и Шарджи транзитом (не выходя из транзитной зоны) в январе-июне 2022 года в Европу и Азию проследовали порядка 80-100 тыс. пассажиров из РФ».

Также, по данным Департамента экономики и туризма Дубая, в I полугодии 2022 года средняя загрузка отелей в эмирате составила 74%, год назад она была ниже – на уровне 62%.

Средние дневные расходы иностранного туриста в Дубае в январе-июне 2022 года выросли на 50% и составили 151 евро (в первом полугодии 2021 года – 101,7 евро). Средняя длительность поездки составила 4,2 ночи. Отметим, что для «дальних» рынков, типа России, она выше – 7-8 ночей.

/TOURBUS.RU