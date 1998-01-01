Coral Travel и Anex Tour также полетят в Турцию на новых рейсах авиакомпании Southwind

Еще два туроператора начинают продажу туров из шести регионов на рейсах нового турецкого перевозчика

Российский туроператор Coral Travel вслед за Pegas Touristik начал предлагать своим клиентам туры в Турцию на рейсах новой авиакомпании Southwind, - сообщает АТОР.

Предусмотрены вылеты из шести регионов. Представители туроператора отметили, что новые рейсы Southwind пользуются популярностью.

По информации АТОР, тур в Турцию из Санкт-Петербурга на 9 ночей на 2 взрослых отель 5* по системе питания «все включено» обойдется от 122,3 тыс. рублей, из Екатеринбурга на тех же условиях можно улететь в Анталью от 141 тыс. рублей, из Новосибирска – за 137,8 тыс. рублей, из Перми – за 120,7 тыс. рублей.

Тур из Казани на 7 ночей на 2 взрослых в отель 5* «все включено» обойдется от 122,4 тыс. рублей на двоих. Из Челябинска – от 88 050 р. на 10 ночей на двоих.

Судьба полетных программ из Уфы и Красноярска, о которых также шла речь ранее, пока неизвестна.

Туроператор Anex Tour также уже заявил о скором старте продаж туров в Анталью с перевозкой Southwind, туры в процессе формирования, - заявили также в АТОР.

«Мы планируем летать в Анталию на рейсах Southwind с конца августа и до середины ноября из нескольких регионов (Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Новосибирск). На данный момент идет расчет туров, которые будут добавлены в ближайшее время», – подтвердили в пресс-службе туроператора.

«Для всех регионов новые рейсы являются дополнительными, то есть происходит расширение количества перелетов в Турцию, и не является единственным перевозчиком», – подчеркивают в компании.

При этом подчеркивается, что пассажирам, выбирающим для себя Southwind, стоит иметь в виду, что набор услуг, включенных в стоимость турпакета, ограничен.

Например, на рейсах в основном нет питания. Горячее питание предоставляется только на при вылете из Новосибирска. В остальных случаях пассажирам предлагается вода, хотя полетное время из других российских регионов достигает 5,5 часов. Приобрести еду и напитки можно на борту за наличные.

Норма включенного в стоимость авиабилета багажа составляет 10 кг (158 см в сумме трех измерений.) 8 кг можно провезти в ручной клади, но максимальные размеры сумки – 56х45х25 см . Купить дополнительные места багажа можно за наличные в аэропорту на стойке регистрации.

/TOURBUS.RU