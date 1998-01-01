Движение поездов в Крыму восстановлено

Поезда пустили по железнодорожным путям, которые восстановили после повреждения в результате детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования", — написал сегодня г-н Аксенов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что прибыл на место происшествия в село Азовское и проводит совещание с участием представителей совета министров, силовых структур, экстренных служб, местной администрации. На месте работает Следственный комитет.

"В ближайшее время начнут работу комиссии по определению ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим", — отметил глава Крыма.

Напомним, что вчера утром в Джанкойском районе, близ сел Майское и Азовское, произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его восстановили за несколько часов, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

Как сообщает сегодня РСТ. туроператоры по-разному оценивают реакцию спроса на очередное ЧП на военном объекте в Крыму. Одни считают, что пока рано говорить о возможных последствиях для туризма, другие отмечают снижение продаж.

По словам соучредителя группы компаний «Кандагар» Бориса Зелинского, можно провести некоторые аналогии с недавними событиями в Новофедоровке: «Тогда мы не увидели резкого роста числа отказов, наша рабочая статистика практически не изменилась. И сейчас, тем более учитывая, что Джанкой находится на удалении от курортных зон, а масштаб разрушений меньше, чем в Новофедоровке, можно ожидать такой же реакции рынка».

С другой стороны, падение числа заявок может означать приближение окончания сезона. В любом случае, в сентябре Крым обычно принимает лишь половину августовского объема, подчеркнул эксперт.

Всего по итогам сезона-2022 Борис Зелинский ждет снижения объемов по Крыму на 40-50% по сравнению с прошлым годом – из-за отсутствия авиасообщения, нехватки билетов на поезда, других логистических неудобств.

«Аннуляции не массовые, но их стало немного больше, чем после событий в Новофедоровке, – рассказал s генеральный директор крымской компании «Турэтно» Андрей Пылов. – Причем отменяются, например, заявки, забронированные и оплаченные еще в январе-феврале. То есть все это время люди ждали и надеялись – и вот терпение кончилось».

Как заявила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах, «как будет развиваться ситуация со спросом, сказать сложно. Пока по итогам дня мы не видим роста аннуляций, просьб о досрочном выезде с отдыха. Число бронирований снизилось на 25%. Но это стандартная реакция на разного рода негативные события».

/TOURBUS.RU