Ростуризм: Решено не создавать государственный аналог Booking.com

В правительстве России посчитали нецелесообразным создание государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Вопрос прорабатывался ведомством совместно с Минцифры, экспертным сообществом, бизнесом и всеми заинтересованными органами власти с марта, когда подобное поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик», «Туту.ру» и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — констатировали в Ростуризме.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова также назвала аналоги свернувшего работу в России сервиса для краткосрочной аренды квартир Airbnb — по ее словам, это «Авито» и «ЦИАН».

Как напоминают «Известия», до марта 2022 года Booking.com был самым популярным агрегатором предложений мест размещения. На него приходилось порядка 70% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей. Как отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. «Booking.com фактически был монополистом, все туристы его знали, а отели заключали с ним договоры. При этом контрактов с отечественными агрегаторами у них зачастую не было — особенно, если это малые средства размещения, которых много на юге России и в Санкт-Петербурге.

К Booking.com, когда он работал в России, было много претензий и со стороны отельеров из-за высоких комиссий: за свои услуги сервис брал с гостиниц в среднем 20%.

Но после его ухода некоторые отечественные агрегаторы стали требовать 30%, что отталкивало как отельеров, так и туристов, которым приходилось переплачивать.

Тем не менее, к лету рынок перестроился и стабилизировался — как раз к старту высокого сезона. Внутри страны забронировать отель теперь можно без проблем».

Как отмечаеет издание, уход с российского рынка Booking.com и Airbnb позволил их отечественным аналогам серьезно прибавить в популярности. Так, в июне 2021 года доля сервиса «Островок» среди всех запросов туристов составляла лишь 6%, а в июне 2022 года — уже 34%. А в мае 2022 года она и вовсе доходила до 37%.

Совокупная доля других крупных отечественных сервисов для бронирования («Яндекс.Путешествия», «Туту.ру», «Квартирка», «Суточно» Tvil и т.п.) в совокупности увеличилась с 10% до 39% (июнь год к году).

Впрочем, на Booking.com до сих пор приходится порядка четверти поисковых запросов россиян. Дело в том, что сервис в отдельных случаях по-прежнему позволяет им бронировать гостиницы — правда, только за границей и с оплатой при заселении, - сообщает издание.

S/TOURBUs.RU