Новости Взрывы близ Джанкоя нарушили железнодорожное сообщение в Крыму В настоящее время железнодорожные пути восстановлены, движение поездов налаживается

Военный склад в в Джанкойском районе на севере Крыма пострадал сегодня утром «в результате диверсии», сообщили в Минобороны РФ. «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — заявили в Минобороны. Как сообщали ранее СМИ, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 2 тысяч человек. Кроме того, в результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута — составы направляют на станцию "Владиславовка" на востоке, откуда пассажиров развозят автобусами. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожные пути уже восстановлены, движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности. "Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", — написал г-н Аксенов в своем телеграм-канале во вторник. По словам представителя АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», на данный момент задержан поезд «Симферополь – Смоленск», который должен был отправиться в 11:55. Вечерние маршруты из Крыма пока стоят по расписанию. Пассажирам рекомендуют приезжать на станцию отправления. Если возникнут форс-мажорные обстоятельства, то туристов в любом случае доставят к поезду, - добавил представитель. При этом задержка поездов в Крым в ближайшее время составит до тех часов. Российские туристы не отказываются от забронированного отдыха в Крыму после ЧП на железной дороге в Джанкое, но бронирования новых туров могут сократиться на 5-10%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Паники среди туристов нет. Узнав о ЧП на железной дороге и возможной корректировке маршрутов, туристы, которые находятся сейчас в Крыму, с просьбой об аннуляции туров или о помощи с выездом не обращаются. Аннуляций броней на будущие заезды тоже нет", — сообщают туроператоры. По оценкам экспертов АТОР, 90-95% туристов добираются сейчас в Крым на своих автомобилях. "Туроператоры не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым, в том числе и на машине, желание скорректировать свои планы. Вероятно, будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха. Но снижение турпотока из-за последнего инцидента вряд ли превысит 5-10%", — отметили в АТОР. /TOURBUS.RU Карта-схема: ИД "КоммерсантЪ"

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