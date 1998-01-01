 

По оценкам экспертов АТОР, 90-95% туристов добираются сейчас в Крым на своих автомобилях. "Туроператоры не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым, в том числе и на машине, желание скорректировать свои планы. Вероятно, будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха. Но снижение турпотока из-за последнего инцидента вряд ли превысит 5-10%", — отметили в АТОР.