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Финляндия сократит число выдаваемых россиянам виз в 5-10 раз

Глава МИД Финляндии раскрыл механизм планируемых «антивизовых» санкций

Финляндия планирует сократить возможности для подачи заявки и получения Шенгенской визы для россиян, заявил сегодня в эфире радио Yle глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (на фото), которого цитирует «Интерфакс».

Министр рассказал, что "на получение финской визы от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений, и в будущем это число можно сократить до 100-200 в день". По его словам, МИД Финляндии готовит специальную модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", — добавил он.

По словам г-на Хаависто, по вопросу виз для россиян важно выработать общую позицию на уровне ЕС. В то же время он отметил, что "Финляндия может принимать решения на национальном уровне" и что ее решение будет известно в августе.

Как напоминает «Интерфакс», ранее некоторые депутаты Финляндии потребовали, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за событий в Украине, как это сделали страны Балтии. Однако министр по делам Европы и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку вопрос должен быть согласован на уровне Евросоюза.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.

Напомним, что в пятницу правительство соседней Эстонии такжеутвердило санкции, ограничивающие выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в Эстонию гражданам России, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

"Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", — сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Правительство уточнило, что граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию.

Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны.

/TOURBUS.RU