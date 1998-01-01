Новая турецкая авиакомпания Southwind начала полеты из российских регионов

Уже состоялись первые рейсы в Анталью из Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Перми

Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines 14 августа открыл полетную программу из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") в Анталью, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта. Отмечается, что лайнер Airbus A321 вылетел на популярный средиземноморский курорт с полной загрузкой.

Рейсы на данному направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Екатеринбурга — по четвергам и воскресеньям, отправления из Антальи — по средам и субботам. По данным пресс-службы, в настоящее время полеты из Екатеринбурга в Анталью выполняют также турецкая Corendon Airlines, российские авиаперевозчики Azur Air и Red Wings. В середине апреля этого года в Турции объявили о создании новой авиакомпании в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну. Новый авиаперевозчик, аффелированыый с оператором «Пегас Туристик», базируется в аэропорту Антальи и выполняет рейсы только между городами РФ и турецкими курортами.

Southwind в настоящее время планирет летать из таких городов, как Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Казань, Челябинск и Санкт-Петербург

Как сообщает АТОР, из Казани, согласно расписанию аэропорта, новая авиакомпания планирует выполнять рейсы по четвергам и воскресеньям.

Рейс 2S 1823 из Антальи приземлился в Казани в воскресенье 14.08 в 20:01. Он выполнялся на самолете Airbus A-321. Однако согласно данным сайта туроператора, на 28 августа заявлен уже Airbus 330-200.

Также в августе запланировано пять рейсов Southwind в неделю в Анталью из новосибирского аэропорта Толмачево. Согласно расписанию, рейсы планируется выполнять на Airbus 330-200, время в пути - 6,5 часов.

Пять дней в неделю, кроме среды и субботы, Southwind планирует летать в Анталью из Санкт-Петербурга. Согласно расписанию на сайте Пулково, рейсы также будут выполняться на широкофюзеляжном Airbus 330-200. Время в пути составит порядка 4,5 часов.

также стало известно, что в минувшую мубботу состоялся первый рейс нового перевозчика из Перми.

Ранее рейсы также были заявлены из Уфы, согласно обновленному расписанию на сайте они должны выполняться с 28 августа и до конца октября 6 раз в неделю кроме воскресенья. Пока туров из Уфы с вылетом именно Southwind в первой половине сентября найти на сайтах туроператоров не удалось.

В СМИ также ранее сообщалось, что Southwind планирует полетную программу из Красноярска. Но на сайте аэропорта таких рейсов пока нет.

Как отмечает АТОР, «В результате совместной работы туррынка и госструктур количество провозных мощностей на линиях между Россией и Турцией выросло в разы: отвечая на потребности туристического сектора, при активном участии Ростуризма, российские власти пришли к модели, когда на региональных направлениях турецким коллегам согласовали до 100% от заявленных рейсов, на московском направлении – до 50%.

Опрошенные эксперты авиарынка предполагают, что именно благодаря этому «послаблению» для регионов Southwind в итоге удалось выйти на рынок. Источники издания подчеркивают, что речь идет именно о новых разрешениях для нового перевозчика, а не о том, что она заменила какую-то другую авиакомпанию на этих линиях.

При этом доля рейсов, выполняемых российскими авиакомпаниями в общем объеме перевозки между Россией и Турцией тоже заметно увеличилась в летний период – именно их заявки были в приоритете.

По последней статистике Ростуризма, до выхода на рынок Southwind между Россией и Турцией выполнялось до 750 рейсов в рейсов неделю (и турецкими, и российскими авиакомпаниями).

Расширение международных полетных программ однозначно благотворно сказывается на стоимости авиабилетов, работе туристического рынка и даже на внутреннем пассажиропотоке российских авиакомпаний – через крупные аэропорты туристы вылетают на отдых за рубеж, а до них могут добираться внутренними рейсами».

/TOURBUS.RU