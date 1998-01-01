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16 августа
Новая турецкая авиакомпания Southwind начала полеты из российских регионов
Уже состоялись первые рейсы в Анталью из Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Перми
Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines 14 августа открыл полетную программу из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") в Анталью, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта. Отмечается, что лайнер Airbus A321 вылетел на популярный средиземноморский курорт с полной загрузкой.
Рейсы на данному направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Екатеринбурга — по четвергам и воскресеньям, отправления из Антальи — по средам и субботам.
По данным пресс-службы, в настоящее время полеты из Екатеринбурга в Анталью выполняют также турецкая Corendon Airlines, российские авиаперевозчики Azur Air и Red Wings.
В середине апреля этого года в Турции объявили о создании новой авиакомпании в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну. Новый авиаперевозчик, аффелированыый с оператором «Пегас Туристик», базируется в аэропорту Антальи и выполняет рейсы только между городами РФ и турецкими курортами.
Southwind в настоящее время планирет летать из таких городов, как Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Казань, Челябинск и Санкт-Петербург
Как сообщает АТОР, из Казани, согласно расписанию аэропорта, новая авиакомпания планирует выполнять рейсы по четвергам и воскресеньям.
Рейс 2S 1823 из Антальи приземлился в Казани в воскресенье 14.08 в 20:01. Он выполнялся на самолете Airbus A-321. Однако согласно данным сайта туроператора, на 28 августа заявлен уже Airbus 330-200.
Также в августе запланировано пять рейсов Southwind в неделю в Анталью из новосибирского аэропорта Толмачево. Согласно расписанию, рейсы планируется выполнять на Airbus 330-200, время в пути - 6,5 часов.
Пять дней в неделю, кроме среды и субботы, Southwind планирует летать в Анталью из Санкт-Петербурга. Согласно расписанию на сайте Пулково, рейсы также будут выполняться на широкофюзеляжном Airbus 330-200. Время в пути составит порядка 4,5 часов.
также стало известно, что в минувшую мубботу состоялся первый рейс нового перевозчика из Перми.
Ранее рейсы также были заявлены из Уфы, согласно обновленному расписанию на сайте они должны выполняться с 28 августа и до конца октября 6 раз в неделю кроме воскресенья. Пока туров из Уфы с вылетом именно Southwind в первой половине сентября найти на сайтах туроператоров не удалось.
В СМИ также ранее сообщалось, что Southwind планирует полетную программу из Красноярска. Но на сайте аэропорта таких рейсов пока нет.
Как отмечает АТОР, «В результате совместной работы туррынка и госструктур количество провозных мощностей на линиях между Россией и Турцией выросло в разы: отвечая на потребности туристического сектора, при активном участии Ростуризма, российские власти пришли к модели, когда на региональных направлениях турецким коллегам согласовали до 100% от заявленных рейсов, на московском направлении – до 50%.
Опрошенные эксперты авиарынка предполагают, что именно благодаря этому «послаблению» для регионов Southwind в итоге удалось выйти на рынок. Источники издания подчеркивают, что речь идет именно о новых разрешениях для нового перевозчика, а не о том, что она заменила какую-то другую авиакомпанию на этих линиях.
При этом доля рейсов, выполняемых российскими авиакомпаниями в общем объеме перевозки между Россией и Турцией тоже заметно увеличилась в летний период – именно их заявки были в приоритете.
По последней статистике Ростуризма, до выхода на рынок Southwind между Россией и Турцией выполнялось до 750 рейсов в рейсов неделю (и турецкими, и российскими авиакомпаниями).
Расширение международных полетных программ однозначно благотворно сказывается на стоимости авиабилетов, работе туристического рынка и даже на внутреннем пассажиропотоке российских авиакомпаний – через крупные аэропорты туристы вылетают на отдых за рубеж, а до них могут добираться внутренними рейсами».
/TOURBUS.RU
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