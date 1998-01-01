Как Большое Золотое кольцо повлияет на туризм в регионах?

Концепция развития 18 новых всесезонных курортов в рамках проекта "Большое Золотое кольцо" будет разработана на третьем этапе, а завершится разработка мастер-плана до конца 2022 года – об этом сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титова.

Она уточнила, что в Московской области новые туркластеры планируется создать в зонах "Коломна — Зарайск", Волоколамск — Руза", в Тульской — "Богородицк — Куликово поле" и "Белев", в Калужской — "Таруса" и "Никола-Ленивец — Калуга".

«Для этих направлений будет разработана функциональная модель всесезонного курорта: объемно-пространственные решения, основные технико-экономические показатели, решения по транспорту, инженерии и ключевым видам туризма. - Наша задача - распределить туристические потоки и сделать так, чтобы антропогенная туристическая нагрузка на территории была наиболее сбалансированной, - отметила Ксения.

- Для мастер-плана с детализацией на уровне макрорегионов будет составлена Дорожная карта реализации с указанием сроков и индикативной стоимости мероприятий.

А в составе четвертого этапа будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативной базы в области туризма, особо охраняемых природных территорий и культурного наследия на региональном и федеральном уровне. Дополнительно будут даны предложения по внесению изменений в региональную градостроительную документацию.

Всесезонные курорты – это площадки с высоким туристическим потенциалом, на которые сейчас не хватает внимания. И наша задача – «запустить» территорию и распределить турпоток по регионам. Так, к концу 2022 года частью уникального маршрута станут, например, Епифань и Богородицк, расположенные в Тульской области. Именно в таких уголках и кроется туристический потенциал региона.

Люди сейчас едут за впечатлениями, за уникальной исторической природной средой, которую нельзя увидеть в крупных городах, в том числе в региональных центрах».

Возможность выдержать больший туристический поток высказали и в Богородицке, - сейчас их ежегодная проходимость – около 22 тысяч человек. Сотрудники Богородицкого дворца-парка уверены, что им нужно расширяться, и заявили о необходимости строительства лодочной станции.

По словам музейщиков, дворец графа Бобринского находится на четвертом месте по посещаемости за год.

Заведующая отделом по туризму и экскурсиям музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Каширина добавила, что Епифань готова принять в два раза больше туристов без ущерба для инфраструктуры.

В прошлом году местный Музей купеческого быта посетило порядка 14 тысяч посетителей, но они готовы наращивать турпоток. Более того, к 2023 году в Епифани даже появится новый музей.

Не менее привлекателен для туристов такой замечательный русский город, расположенный на территории Калужской области, как Таруса (на фото). Глава администрации городского поселения Сергей Манаков отмечает, что местные жители всегда были против постройки на территории города крупных промышленных объектов и ветки железной дороги. Вероятно, именно поэтому городу удалось стать заповедником, сохранить свою уникальную архитектуру и благоприятную экологию.

Так что сегодня турист может оказаться в атмосфере 19 века.

Местность, где находится Таруса, с давних времен привлекала и вдохновляла творческих людей. В разные времена здесь жили и работали многие выдающиеся литераторы и художники. Более того, здесь до сих пор живут их внуки и правнуки. Например, в Доме-музее Паустовского можно познакомиться с падчерицей мастера, который писал о Тарусе: "Жизнь здесь полу-деревенская…". Со времен великого писателя в городе изменилось немногое.

Еще одна достопримечательность Калужской области - самый большой арт-парк Европы - Никола-Ленивец. Один из партнёров парка, сын отца-основателя Николая Полисского – Иван отмечает, что сегодня Никола-Ленивец — это 650 гектаров земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства. В создании объектов участвовали как художники и архитекторы международного уровня, так и местные жители.

Г-жа Титова добавила, что на сегодняшний день Большое Золотое кольцо – второе по популярности направление после юга России для российских туристов и после Москвы и Санкт-Петербурга – для иностранцев.

И сегодня очень важно правильно интегрировать недооценённые локации в общее Большое Золотое кольцо, превратив их в настоящие «точки притяжения», максимально демонстрирующие уникальность каждой конкретной территории. Последовательная реализация проекта позволит туристам начать посещать места уже сейчас, но реализовывать весь мастер-план будут до 2035 года.

/TOURBUS.RU