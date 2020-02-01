Nouvelair начинает рейсы в Тунис из Петербурга и Москвы

Уже 17 августа тунисская авиакомпания начнет летать в Монастир из Северной столицы, а 19 августа возобновит и рейсы из Москвы

Как мы сообщали ранее, Тунисская авиакомпания Nouvelair возобновит 19 августа полеты в Монастир из Москвы. Рейсы запланированы дважды в неделю – по средам и субботам из аэропорта "Внуково".

Между тем, появилась информация, что рейсы в Тунис возобновятся сразу из двух российских столиц. Так, уже 17 августа Nouvelair начнёт летать из Петербурга в курортный город Монастир два раза в неделю по вторникам и пятницам. Полеты будут выполняться на Airbus A320 на 177 кресел. Перелеты заявлены до конца сентября.

Консолидатором рейсов в Москве выступает туроператор «Гранд Экспресс», в Санкт-Петербурге – «Экспресс Тур». Стоимость билетов начинается от 400 евро в одну сторону. В стоимость авиабилета входит багаж 20 кг и ручная кладь 8 кг, а также горячее питание и напитки.

Время перелета в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга составит 4 часа

Для въезда в Тунис россиянам не нужна виза. Из ковидных требований путешественникам старше 18 лет потребуется предъявить или сертификат о вакцинации (подходят все российские вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или экспресс-тест на антиген (не более, чем за 24 часа до регистрации на рейс).

Детям до 18 лет не требуются никакие сертификаты о прививках или справки о тестировании.

По словам менеджера по направлению компании «Ванд» Анастасии Салтыковой, котоую сегодня цитирует РСТ, Nouvelair ставит рейсы вовремя. «Они еще успеют захватить хорошую часть сезона, ведь в Тунисе в сентябре очень тепло. Спрос будет большой. У нас запросы и звонки от туристов пошли сразу после появления новости о возобновлении прямых рейсов.

Причем, туристов не смущает, что по прибытии у тех, кто старше 18 лет, могут взять выборочные тесты и, если он окажется положительным, туриста отправят на пятидневный карантин», – рассказала она.

«Спрос, безусловно, будет, и немаленький, – подтверждает директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Рынку катастрофически не хватает перевозки. Закрылась Европа, нет рейсов в Таиланд, Китай. На этом фоне можно ставить любые прямые рейсы, и, в отличие от прошлых лет, они будут востребованы.

Думаю, например, сейчас и остров Джерба, не слишком у нас популярный, был бы востребован, а тем более курортный Монастир».

При этом, по словам эксперта, особого значения не имеет даже цена авиабилетов. «Сейчас спрос определяет перевозка, а цена билетов полностью зависит от авиакомпаний. Одна авиакомпания на рейсе Сочи – Тель-Авив поставила сначала 600 евро, потом подняла на 50% и никто этого даже не заметил», – сказал г-н Мкртчян.

В то же время АТОР отмечает, что, по данным источников ассоциации, «новые рейсы в Тунис носят чартерный характер, и по этой причине билетов в свободной продаже на текущий момент нет – как на сайте Nouvelair, так и в GDS-каналах и на сайтах билетных агрегаторов.

По информации экспертов, не исключено, что блоки мест на рейсах Nouvelair возьмут и федеральные туроператоры. По крайней мере один из них уже рассматривает такие планы. «Все будет зависеть от стоимости кресла», – говорит представитель одной из компаний.

В любом случае представители туротрасли отмечают важность возобновления прямых рейсов в Тунис: по их мнению, эта «первая ласточка», пусть и в конце сезона, дает надежду на возобновление регулярных и чартерных авиаперелетов на курорты этой североафриканской страны уже весной будущего года».

/TOURBUS.RU