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Coral Travel полетит на Красное море на рейсах Egypt Air

Программа ежедневных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начнется уже 3 сентября

Как сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на руководителя пресс-службы Coral Travel Марину Макаркову, туроператор начал продажу турпакетов с ежедневными вылетами из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на Красном море.

Полеты в интересах Coral Travel будут выполняться каждый день, начиная с 3 сентября на регулярных рейсах авиакомпании Egypt Air. Маршрут будут обслуживать борта Airbus A330-300 ( 36 мест бизнес-класса и 265 эконом-класса). Перелет на курорты Египта из Москвы будет длиться чуть более 5 часов.

«В программе рейсов EgyptAir предусмотрены ранние вылеты из Москвы (в 5.30 утра в Шарм-эль-Шейх и в 6 утра – в Хургаду) и вечерние вылеты обратно (в 22:45 из Шарм-эль-Шейха и в 22.00 из Хургады). Таким образом, туристы не теряют дни своего отдыха», – рассказали в Coral Travel.

В компании также напомнили, что Egypt Air – государственная авиакомпания, самая крупная в Египте. В ее парке современные самолеты, поэтому перелет в Египет будет проходить с высоким уровнем комфорта.

На рейсах египетского нацперевозчика предусмотрено полноценное горячее питание и безалкогольные напитки. В салоне экономического класса большой шаг между креслами – 45 см, в бизнес-классе – 152 см. В турпакет уже включен бесплатный провоз багажа в эконом-классе – до 20 кг, в бизнес-классе – до 30 кг.

Рейсы Egypt Air полностью туроператорские: на них полетят преимущественно туристы Coral Travel, а также, по предварительной информации, и клиенты Anex Tour.

«На зимний период у нас в ассортименте есть более 150 отелей Египта в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Процесс контрактинга продолжается, их будет больше», – рассказала г-жа Макаркова. Так, у Coral Travel на эксклюзиве можно приобрести туры в 4 отеля: это OTIUM Family Amphoras Beach Resort 5*, OTIUM Inn Amphoras Aqua Resort 4*, OTIUM Park Amphoras Blu Resort 4* в Шарм-эль-Шейхе.

В Хургаде на эксклюзиве у туроператора отель Xanadu Makadi Bay 5* (самый большой отель сети OTI Hotels & Resorts). Отель открылся в мае 2022 года, в нем работает детский клуб с фирменной концепцией Sun Family Club

/TOURBUS.RU