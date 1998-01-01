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15 августа
Эстонские власти утвердили ограничения на въезд россиян
Фактический запрет на посещение соседней страны с целью туризма вступит в силу уже в этот четверг
Правительство Эстонии утвердило санкции, ограничивающие выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в Эстонию гражданам России, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры, - сообщает «Интерфакс».
"Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", — сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Правительство уточнило, что граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны.
Ограничена также подача заявления на получение эстонской визы. Ее могут получить только те российские граждане, которые приезжают для посещения гражданина Эстонии, проживающего в Эстонии, или близкого родственника, проживающего в Эстонии с долгосрочным видом на жительство (например, дочери, сына, матери, отца), российских дипломатов и членов их семей, работающих в Эстонии сотрудников международной торговли и работников, занимающихся пассажирскими перевозками, лиц, которые могут передвигаться на основании права Европейского Союза, и тех, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.
Как отмечается в комментарии АТОР, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили более 1,8 млн поездок в Эстонию, в том числе, наши соотечественники пересекали российско-эстонскую сухопутную границу на автотранспорте 916 тыс.раз, а в пешем порядке 868 тыс.раз. Вместе это почти 99% всех визитов в эту страну.
Такой характер турпотока говорит о том, что почти все поездки в Эстонию совершались в рамках так называемого приграничного туризма.
С весны 2020 года из-за пандемии российско-эстонская сухопутная граница была закрыта для туристов. С осени 2021 года Эстония пускала российских туристов, но для выезда из РФ по суше нашим соотечественникам нужны были веские основания (учеба, гуманитарные причины и т.д.), а прямого авиасообщения из-за ковидных ограничений с Эстонией не было.
Сухопутная граница РФ открылась для туристов 15 июля 2022 года. Как такового организованного туристического потока в Эстонию с начала пандемии и до сегодняшнего момента не было. С момента открытия российской сухопутной границы с Эстонией у опрошенных АТОР средних крупных туроператоров было всего несколько бронирований отелей в Таллине и на балтийском побережье этой страны. Турпакетов в Эстонию федеральные туроператоры не предлагали.
«Таким образом, решение эстонских властей в первую очередь ударит не по туристам. А по жителям приграничных регионов РФ, у которых исторически были гуманитарные, рабочие и бизнес-связи с Эстонией, и которые просто там закупались (продуктами и другими товарами).
И, безусловно, ударит это и по эстонской розничной торговле: лишиться как минимум 300 тыс. покупателей за полгода для страны с населением в 1,3 млн – это существенно», - отмечают эксперты АТОР.
/TOURBUS.RU
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