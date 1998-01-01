Новости Эстонские власти утвердили ограничения на въезд россиян Фактический запрет на посещение соседней страны с целью туризма вступит в силу уже в этот четверг

Правительство Эстонии утвердило санкции, ограничивающие выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в Эстонию гражданам России, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры, - сообщает «Интерфакс». "Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", — сообщила в пятницу пресс-служба правительства. Правительство уточнило, что граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны. Ограничена также подача заявления на получение эстонской визы. Ее могут получить только те российские граждане, которые приезжают для посещения гражданина Эстонии, проживающего в Эстонии, или близкого родственника, проживающего в Эстонии с долгосрочным видом на жительство (например, дочери, сына, матери, отца), российских дипломатов и членов их семей, работающих в Эстонии сотрудников международной торговли и работников, занимающихся пассажирскими перевозками, лиц, которые могут передвигаться на основании права Европейского Союза, и тех, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям. Как отмечается в комментарии АТОР, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили более 1,8 млн поездок в Эстонию, в том числе, наши соотечественники пересекали российско-эстонскую сухопутную границу на автотранспорте 916 тыс.раз, а в пешем порядке 868 тыс.раз. Вместе это почти 99% всех визитов в эту страну. Такой характер турпотока говорит о том, что почти все поездки в Эстонию совершались в рамках так называемого приграничного туризма. С весны 2020 года из-за пандемии российско-эстонская сухопутная граница была закрыта для туристов. С осени 2021 года Эстония пускала российских туристов, но для выезда из РФ по суше нашим соотечественникам нужны были веские основания (учеба, гуманитарные причины и т.д.), а прямого авиасообщения из-за ковидных ограничений с Эстонией не было. Сухопутная граница РФ открылась для туристов 15 июля 2022 года. Как такового организованного туристического потока в Эстонию с начала пандемии и до сегодняшнего момента не было. С момента открытия российской сухопутной границы с Эстонией у опрошенных АТОР средних крупных туроператоров было всего несколько бронирований отелей в Таллине и на балтийском побережье этой страны. Турпакетов в Эстонию федеральные туроператоры не предлагали. «Таким образом, решение эстонских властей в первую очередь ударит не по туристам. А по жителям приграничных регионов РФ, у которых исторически были гуманитарные, рабочие и бизнес-связи с Эстонией, и которые просто там закупались (продуктами и другими товарами). И, безусловно, ударит это и по эстонской розничной торговле: лишиться как минимум 300 тыс. покупателей за полгода для страны с населением в 1,3 млн – это существенно», - отмечают эксперты АТОР. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка