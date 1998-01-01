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Михаил Мишустин поддержал идею субсидировать железнодорожные чартеры

Премьер-министр поручил руководителям РЖД и Ростуризма «проработать механизм» поддержки ж/д-чартеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит министерству транспорта РФ, РЖД и Ростуризму изучить идею распространить действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму на путешествия железнодорожным транспортом, - сообщает сегодня «Интерфакс».

С соответствующим вопросом к премьеру во время сегодняшнего совещания по туризму в Горно-Алтайске обратилась гендиректор санаторно-курортной компании "Машук Аква-Терм" Ольга Акимова.

"Запуск программы чартерных перевозок в стране дал возможность совершенно по-другому сформировать пакетные туры и увеличить возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны", — ответил г-н Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что на данную программу в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей ежегодно.

"Что касается железнодорожных перевозок — идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД и Зариной Валерьевной Догузовой посмотреть, как мы можем проработать этот механизм. Потому что это очень важно.

Особенно когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до, соответственно, точки отдыха", — сказал Михаил Мишустин.

При этом премьер призвал создать все условия, чтобы люди "рублем голосовали" за отдых в РФ.

"Вместе мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене, чтобы выбирая — отдохнуть за границей или у себя на родине, наши люди отдавали предпочтение поездкам по нашей стране, как говорится, "голосовали" за это рублем", — сказал премьер.

По его словам, туризм "действительно один из самых динамично восстанавливающихся секторов отечественной экономики".

"Наши внутренние турпотоки выходят на допандемийный уровень. Важно и то, что растет приток частных инвестиций, строятся новые гостиницы и создается другая инфраструктура для путешествий.

Но хочу еще раз подчеркнуть, что главную оценку этой работе дают граждане. И мнение людей является ориентиром при принятии дальнейших решений", — подчеркнул глава правительства.

/TOURBUS.RU

