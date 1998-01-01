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12 августа
Михаил Мишустин поддержал идею субсидировать железнодорожные чартеры
Премьер-министр поручил руководителям РЖД и Ростуризма «проработать механизм» поддержки ж/д-чартеров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит министерству транспорта РФ, РЖД и Ростуризму изучить идею распространить действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму на путешествия железнодорожным транспортом, - сообщает сегодня «Интерфакс».
С соответствующим вопросом к премьеру во время сегодняшнего совещания по туризму в Горно-Алтайске обратилась гендиректор санаторно-курортной компании "Машук Аква-Терм" Ольга Акимова.
"Запуск программы чартерных перевозок в стране дал возможность совершенно по-другому сформировать пакетные туры и увеличить возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны", — ответил г-н Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что на данную программу в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей ежегодно.
"Что касается железнодорожных перевозок — идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД и Зариной Валерьевной Догузовой посмотреть, как мы можем проработать этот механизм. Потому что это очень важно.
Особенно когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до, соответственно, точки отдыха", — сказал Михаил Мишустин.
При этом премьер призвал создать все условия, чтобы люди "рублем голосовали" за отдых в РФ.
"Вместе мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене, чтобы выбирая — отдохнуть за границей или у себя на родине, наши люди отдавали предпочтение поездкам по нашей стране, как говорится, "голосовали" за это рублем", — сказал премьер.
По его словам, туризм "действительно один из самых динамично восстанавливающихся секторов отечественной экономики".
"Наши внутренние турпотоки выходят на допандемийный уровень. Важно и то, что растет приток частных инвестиций, строятся новые гостиницы и создается другая инфраструктура для путешествий.
Но хочу еще раз подчеркнуть, что главную оценку этой работе дают граждане. И мнение людей является ориентиром при принятии дальнейших решений", — подчеркнул глава правительства.
/TOURBUS.RU
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