ЦИФРА НЕДЕЛИ: В этом году российский турпоток в Дубай вырос на 47%

По сравнению с первым полугодием 2021 года туристический поток в Дубай из РФ вырос на 47% и составил 309 тыс. человек. Россия вошла в ТОП-5 ключевых рынков и обогнала по количеству туристов в Дубае США, Францию и Германию, - сообщает АТОР.

По данным Департамента экономики и туризма Дубая, на первом месте в ТОП-5 ключевых рынков по итогам I полугодия 2022 года – Индия (858 тыс. прибытий, +109% к тому же периоду 2021 года).

На втором и третьем – туристы из соседних арабских стран: Оман (787 тыс, +1343%) и Саудовская Аравия (543 тыс, +314%). На четвертом – Великобритания (506 тыс., +782%).

Россия тоже вошла в ТОП-5 ключевых въездных туристических рынков Дубая: количество прибытий туристов из РФ выросло на 47% по сравнению с тем же периодом 2021 года, достигнув 309 тыс. туристов.

При этом Россия обогнала по количеству туристов в Дубае такие страны, как США, Францию, Германию, Пакистан и Иран.

Исходя из цифр, обнародованных Дубаем, можно приблизительно понять структуру трафика российских путешественников в ОАЭ, - отмечает АТОР.

Погранслужба ФСБ РФ зафиксировала в I полугодии 2022 года 466,4 тыс. выездов из России с посадочными талонами, где местом назначения указаны аэропорты ОАЭ (не только Дубай).

Стандартно на Дубай приходится порядка 80-85% всех туров в ОАЭ, следовательно, если Дубай отчитался о 309 тыс. туристах из РФ (которые вышли из транзитной зоны), то всего во все эмираты ОАЭ в первом полугодии могли приехать в качестве туристов порядка 366-386 тыс. россиян.

Следовательно, можно предполагать, что через аэропорты Дубая, Абу-Даби и Шарджи транзитом (не выходя из транзитной зоны) в январе-июне 2022 года в Европу и Азию проследовали порядка 80-100 тыс. пассажиров из РФ.

По данным Департамента экономики и туризма Дубая, в I полугодии 2022 года средняя загрузка отелей в эмирате составила 74%, год назад она была ниже – на уровне 62%.

Средние дневные расходы иностранного туриста в Дубае составили в январе-июне 2022 года выросли на 50% и составили 151 евро (в первом полугодии 2021 года – 101,7 евро). Средняя длительность поездки составила 4,2 ночи. Отметим, что для «дальних» рынков, типа России, она выше – 7-8 ночей.

/TOURBUS.RU