Новости Fun&Sun раскрыл свои планы на предстоящий зимний сезон Среди основных зимних маршрутов туроператора — ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и даже горнолыжный Казахстан

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, на прошедшем в Подмосковье корпоративном мероприятии гендиректор компани Fun&Sun (ранее - "TUI Россия") Владимир Рубцов озвучил планы компании на предстоящий зимний сезон. Так, он предположил, что в новом зимнем сезоне «направлением-локомотивом» продаж туроператора, по словам генерального директора станут ОАЭ. В зимнем сезоне туристы Fun&Sun будут летать в Эмираты как из Москвы, так и из регионов – на рейсах Emirates, Fly Dubai, Air Arabia. Также одним из лидеров по зимнему спросу будет Египет. Туроператор планирует программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, будет возить своих туристов из Москвы и регионов как прямыми рейсами, так и со стыковкой в Турции. Детали таких полетных программ будут озвучены в ближайшее время, однако уже известно, что рейсы в Египет со стыковкой в Анталье для Fun&Sun будут выполняться авиакомпанией Corendon Airlines. По словам г-на Рубцова, время в полете будет вполне сопоставимо с прямым перелетом. Турция тоже станет заметным и важным зимним направлением Fun&Sun. Спрос на отдых в зимней Турции демонстрирует позитивную динамику все несколько последних лет. Туристы выбирают это направление за возможность по бюджетным (относительно летнего сезона) ценам получить отдых высокого качества. Зимой туристы будут лететь в Турцию на крыльях авиакомпаний Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Для любителей европейского отдыха в ассортименте компании есть варианты программ в Хорватии, Черногории, Болгарии, Греции, Испании, Албании. Можно поехать с туроператором на Кипр или Сербию и Венгрию. «Мы можем предложить такие туры на GDS или отдельно размещение в отелях. Но, конечно, здесь мы не рассчитываем на «высокий спрос». Речи нет и о том, что мы делаем ставку на европейские направления», – подчеркнул г-н Рубцов Туристам FUN&SUN, которые хотят отдохнуть в Азии, туроператор в зимнем сезоне-22/23 предложит пакетные туры в Таиланд, Вьетнам и Индонезию. Также, у туроператора можно купить туры и в другие азиатские страны. Пакетные туры в Таиланд у Fun&Sun доступны пока с вылетом из Москвы. Можно лететь как на стыковочных рейсах российских и иностранных авиакомпаний, так и на прямых рейсах «Аэрофлота», которые стартуют с конца октября. «Кроме того, мы будем формировать туры в Таиланд на рейсах казахстанской авиакомпании SCAT. Эти стыковочные рейсы будут с пересадкой в г. Алматы. Планируем сформировать на этой перевозке туры в Таиланд и из городов Казахстана. Такие турпакеты подойдут российским туристам из наших регионов, граничащих с Казахстаном», – заявил г-н Рубцов. Туры во Вьетнам и Индонезию у FUN&SUN тоже будут. И сформированы они будут также на стыковочных рейсах через Казахстан, уточнил Владимир Рубцов. Зимой туроператор также предложит туры на казахстанские горнолыжные курорты Чимбулак и «Лесная сказка». Причем такие туры будут сформированы на чартерной перевозке с прилетом в Алматы. Планируемые даты чартерной программы Fun&Sun в Казахстан – с конца декабря 2022 года по конец марта 2023 года. Наконец, говоря о горнолыжном отдыхе в России, Владимир Рубцов рассказал, что уже в этом зимнем сезоне туристам будет доступен отдых в отеле, работающем по фирменной концепции Fun&Sun Ski, разработанной специально для горнолыжников. Название отеля пока держат в секрете, но в самое ближайшее время туроператор назовет курорт в России, где откроет двери отель с новой фирменной концепцией. /TOURBUS.RU



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