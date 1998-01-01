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12 августа
Очередной этап программы кешбэка пройдет с 25 августа по 10 сентября
Отправиться в поездку по новому этапу программы можно будет с 1 октября по 25 декабря
Очередной этап программы кешбэка на туры по России стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с 1 октября по 25 декабря, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».
"Сегодня хочу объявить о старте осеннего этапа программы туристического кешбэка. Принято решение запустить его с первого октября. Он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку. А если говорить о круизах – то с первого сентября и до завершения навигации.
Уже 25 августа продажи таких туров начнутся", — сказал он на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.
Г-н Мишустин пояснил, что в программе участвуют все регионы страны. "Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят", — добавил глава кабмина.
Михаил Мишустин отметил, что программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала.
"Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена", — сказал премьер-министр.
Премьер также сообщил, что за два года скидки на туры получили свыше четырех миллионов человек, из них в текущем году — около двух с половиной миллионов.
"Весенний этап программы — завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России", — заключил глава правительства.
Также г-н Мишустин объявил, что правительство увеличило максимальную сумму кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тыс. руб.
"По поручению президента правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Возмещаться будет 20% от стоимости путевки – до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тыс. рублей", — сказал он на совещании .
Глава Ростуризм Зарина Догузова уточнила сегодня сроки и условия проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка - продажи продлятся с 25 августа по 10 сентября.
"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина мы запускаем новое, осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка. Старт продаж – с 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации", — написала она в своем телеграм-канале.
Изменением условий программы, по словам Догузовой, станет увеличение минимального срока поездки или размещения в отеле с двух ночей до трех.
"Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", — написала она.
"На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей. Учитывая опыт прошлых этапов, купить туры или проживание с кешбэком смогут не менее 600 тыс. человек. Важно, что в случае, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться – мы продлим период продаж", — отметила ранее в бкседе с журналистами глава Ростуризма..
/TOURBUS.RU