Новости Очередной этап программы кешбэка пройдет с 25 августа по 10 сентября Отправиться в поездку по новому этапу программы можно будет с 1 октября по 25 декабря

Очередной этап программы кешбэка на туры по России стартует 25 августа, отправиться в поездку можно будет с 1 октября по 25 декабря, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс». "Сегодня хочу объявить о старте осеннего этапа программы туристического кешбэка. Принято решение запустить его с первого октября. Он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку. А если говорить о круизах – то с первого сентября и до завершения навигации. Уже 25 августа продажи таких туров начнутся", — сказал он на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске. Г-н Мишустин пояснил, что в программе участвуют все регионы страны. "Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят", — добавил глава кабмина. Михаил Мишустин отметил, что программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала. "Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена", — сказал премьер-министр. Премьер также сообщил, что за два года скидки на туры получили свыше четырех миллионов человек, из них в текущем году — около двух с половиной миллионов. "Весенний этап программы — завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России", — заключил глава правительства. Также г-н Мишустин объявил, что правительство увеличило максимальную сумму кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тыс. руб. "По поручению президента правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Возмещаться будет 20% от стоимости путевки – до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тыс. рублей", — сказал он на совещании . Глава Ростуризм Зарина Догузова уточнила сегодня сроки и условия проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка - продажи продлятся с 25 августа по 10 сентября. "По поручению премьер-министра Михаила Мишустина мы запускаем новое, осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка. Старт продаж – с 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации", — написала она в своем телеграм-канале. Изменением условий программы, по словам Догузовой, станет увеличение минимального срока поездки или размещения в отеле с двух ночей до трех. "Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", — написала она. "На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей. Учитывая опыт прошлых этапов, купить туры или проживание с кешбэком смогут не менее 600 тыс. человек. Важно, что в случае, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться – мы продлим период продаж", — отметила ранее в бкседе с журналистами глава Ростуризма.. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка