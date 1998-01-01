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AlMasria Universal Airlines начала полеты из России на курорты Египта

Египетская авиакомпания начала рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх

Частная египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала выполнять полеты в московский аэропорт "Шереметьево" из Хургады и Шарм-эль-Шейха, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала выполнять рейсы в популярные курортные города Египта из аэропорта "Шереметьево". Рейсы авиакомпании выполняются шесть раз в неделю на лайнере Airbus A320", — говорится в сообщении.

Рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва — Шарм-эль-Шейх осуществляются два раза в неделю по пятницам; рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва – Хургада выполняются два раза в неделю по понедельникам и воскресеньям; по направлению Хургада – Москва – Шарм-эль-Шейх авиакомпания осуществляет рейсы также два раза в неделю по понедельникам и средам.



В аэропорту "Шереметьево" пассажиры AlMasria Universal Airlines обслуживаются в терминале С. Пресс-служба уточняет, что рейсы выполняются в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

AlMasria Universal Airlines вчера такжe приступила к выполнению полетов по маршруту Екатеринбург— Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба паэропорта "Кольцово".

Отмечается, что лайнер Airbus A320 прибыл в "Кольцово" и отправился с полной загрузкой на египетский курорт.

Новый для Екатеринбурга авиаперевозчик планирует выполнять рейсы на данному направлению дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

По информации пресс-службы, в настоящее время полеты из "Кольцово" на другой египетский курорт — в Хургаду — выполняет авиакомпания iFly.

Что касается в целом расширения перевозки в Египет к высокому сезону, то ранее эксперты АТОР единодушно назвали его необходимым. До нынешних новых рейсов в Шарм-эль-Шейх туристы летали только из Москвы, а в Хургаду – из Москвы и регионов.

Так, авиакомпания IFly выполняет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в интересах TEZ Tour.

Помимо IFly, из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает Red Wings в партнерстве с «Библио-Глобус».

«Мы летаем из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также из Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Уфы – в Хургаду. Спрос нас радует. Если говорить о ценах, то они находятся на приемлемом уровне. Из Москвы: 77 тыс. руб. на человека («все включено» 4*).

Для туристов из Екатеринбурга Египет доступен по цене 79 тыс. руб. на человека («все включено» 4*)», – сообщила Елизавета Тимошенко, PR-директор TEZ Tour.

/TOURBUS.RU